Nevenčani suprug Katarine Živković,Nebojša Stojković Stojke, danas se pojavio na pomenu Željka Ražnatovića Arkana na Novom Groblju, ali je očigledno pokušao da ostane neprimećen.

Stojke je stigao oko pola sata nakon Svetlane Cece Ražnatović, koja je na groblje došla u pratnji sestre Lidije Ocokoljić, snaje Bogdane Ražnatović i unuka Željka.

Iznenadio dolaskom

Sa kačketom duboko navučenim na glavu i tamnim naočarima za sunce, Stojković je sve vreme gledao u zemlju i izbegavao poglede prisutnih, jasno je bilo da želi da se „sakrije od očiju javnosti“. Okupljeni su šapatom komentarisali njegov dolazak, dok je on brzo prošao pored ljudi koji su došli da ispoštuju nekadašnjeg komadanta, stao sa strane, ne želeći da privlači pažnju.

Pokušao da prođe neopaženo

Iako je pokušao da se stopi s masom, njegov dolazak nije prošao nezapaženo. Naročito kada je prišao pevačici sa kojom se pozdravio i srdačno izljubio. Sa njim su bili i pripadnici obezbeđenja koji su sve vreme nadgledali i pratili situaciju.

Stojković je dugogodišnji prijatelj Ražnatovića. Retki su trenuci kada se Nebojša pojavljuje u javnosti, očigledno da godišnjicu prijatelja ove godine nije želeo da propusti.

Podsetimo, iako se po beogradskim kuloarima spekulisalo da su Katarina i Nebojša godinama u emotivnoj vezi, to je prvi put javno otkrila Kristina Kija Kockar tokom javne rasprave sa zvezdom "Granda". Pevačica i ovaj poznati žestoki momak u stabilnom su odnosu i imaju naslednika.

Inače, Stojković koji je tokom akcije Sablja hapšen kao vođa takozvanog rakovičkog klana, bio je osuđen na šest godina dok je oslobođen optužbi za dva ubistva. O njemu se ništa nije čulo godinama, sve dok 2017. nije teško ranjen u Barseloni. Napadač mu je pucao u glavu i grudi i odsekao deo prsta, ali je Stojković čudom preživeo atentat.

Iako se godinama spekulisalo o tome ko je pokušao da ubije Stojketa, crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo u aprilu ove godine pokrenulo je istragu protiv kriminalne grupe na čelu sa Radomirom Bobanom Baćovićem, zbog sumnje da je planirala likvidacije Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, Nikole Filipovića, Darka Eleza, a ista grupa, kako je preneo portal Dan, stoji i iza pokušaja ubistva Nebojše Stojkovića Stojketa u Barseloni 2017.

Željko Ražnatović Arkan, Milenko Mandić i Dragan Garić ubijeni su na današnji dan pre 26 godina, 15. januara 2000. godine.

