ŠOKANTNA ODLUKA ŽELJKA MITROVIĆA: Asmin i Aneli napustili Elitu, došlo važno obaveštenje
Učesnicima "Elite 9" stiglo je pismo produkcije gde je saopšteno da danas Belu kuću napušta pet osoba. Kako je navedeno oni imaju malo vremena da se spreme i da odu na kapiju.
Učesnici koji danas izlaze iz "Elite 9" su Maja Marinković , Aneli Ahmić, Anita Stanojlović, Luka Vujović i Asmn Durdžić.
- Draga Elito, u emisiji "Magazin In" koja se danas snima gosti će biti Maja, Aneli, Anita, Asmin i Luka. Imate malo vremena da se spremite, zato požurite - pisalo je u pismu.
Miljana Kulić diskvalifikovana
Podsetimo, Miljana Kulić diskvalifikovana je sinoć iz rijalitija Elita 9 zbog čega će morati da plati i novčanu kaznu. Nakon što je stiglo pismo da napusti imanje, oglasila se i Marija Kulić.
Kako se navodi, Miljanu Kulić će Pink TV da tuži i mora da plati kaznu od 50.000 evra.
- Miljana uskoro stiže u Niš. Poslala sam taksi po nju. Jutros je diskvalifikovana iz Elite nakon insistiranja Milana Miloševića da se izbaci iz Bele kuće. Rekao je kako mu stoji iza leđa, a uopšte nije bilo tako. U nekoliko navrata ju je vređao, pa se nakon toga izvinjavao u pušionici gde je od nje tražio cigarete i vadio se na nervozu. Miljana svaki put pređe preko svega, a ništa se ne promeni. Molila sam da ne ulazi više u rijaliti, nije me poslušala, ali mislim da je sada shvatila neke stvari. Odlučila je da Miloševića goni privatnom tužbom i podržavam je u tome - otkrila je Marija.
Pogledajte dodatni snimak: