Slušaj vest

Učesnicima "Elite 9" stiglo je pismo produkcije gde je saopšteno da danas Belu kuću napušta pet osoba. Kako je navedeno oni imaju malo vremena da se spreme i da odu na kapiju.

Učesnici koji danas izlaze iz "Elite 9" su Maja Marinković , Aneli Ahmić, Anita Stanojlović, Luka Vujović i Asmn Durdžić.

- Draga Elito, u emisiji "Magazin In" koja se danas snima gosti će biti Maja, Aneli, Anita, Asmin i Luka. Imate malo vremena da se spremite, zato požurite - pisalo je u pismu.

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

Miljana Kulić diskvalifikovana

Podsetimo, Miljana Kulić diskvalifikovana je sinoć iz rijalitija Elita 9 zbog čega će morati da plati i novčanu kaznu. Nakon što je stiglo pismo da napusti imanje, oglasila se i Marija Kulić.

Kako se navodi, Miljanu Kulić će Pink TV da tuži i mora da plati kaznu od 50.000 evra.

- Miljana uskoro stiže u Niš. Poslala sam taksi po nju. Jutros je diskvalifikovana iz Elite nakon insistiranja Milana Miloševića da se izbaci iz Bele kuće. Rekao je kako mu stoji iza leđa, a uopšte nije bilo tako. U nekoliko navrata ju je vređao, pa se nakon toga izvinjavao u pušionici gde je od nje tražio cigarete i vadio se na nervozu. Miljana svaki put pređe preko svega, a ništa se ne promeni. Molila sam da ne ulazi više u rijaliti, nije me poslušala, ali mislim da je sada shvatila neke stvari. Odlučila je da Miloševića goni privatnom tužbom i podržavam je u tome - otkrila je Marija.

Ne propustiteRijaliti"SITA, DO JUNA ĆEŠ ZAVRŠITI U BOLNICI" Otac Asmina Durdžića ne bira sredstva da napadne Anelinu sestru: Zašto samo ti da živiš?!
Asmin tvrdi da je Sita vezivala sina i htela da ubije bebu njegove devojke
RijalitiNERIO OTKRIO DA SE KUĆA ANELINE MAJKE RASPADA: Krov je pukao, nema grejanja, iz podruma su izvlačile vodu! Tvrdi da kod njegove bake nema uslova za život
Nerio Ružanji i Hana Duvnjak
Stars"TRAŽIM SNAJKU KOJA NEĆE DA NAS TUČE" Asminov otac objavio oglas za njegovu buduću ženu: Evo šta joj sve nudi
Mustafa Durdžić
StarsNOVA GODINA, NOVE ODLUKE! Asmin odlučio da zauvek zaboravi Aneli: Sve će od sada ići preko suda
Asmin Durdžić i Aneli Ahmić

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP579 Izvor: Kurir TV