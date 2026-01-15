Miljana Kulić diskvalifikovana

- Miljana uskoro stiže u Niš. Poslala sam taksi po nju. Jutros je diskvalifikovana iz Elite nakon insistiranja Milana Miloševića da se izbaci iz Bele kuće. Rekao je kako mu stoji iza leđa, a uopšte nije bilo tako. U nekoliko navrata ju je vređao, pa se nakon toga izvinjavao u pušionici gde je od nje tražio cigarete i vadio se na nervozu. Miljana svaki put pređe preko svega, a ništa se ne promeni. Molila sam da ne ulazi više u rijaliti, nije me poslušala, ali mislim da je sada shvatila neke stvari. Odlučila je da Miloševića goni privatnom tužbom i podržavam je u tome - otkrila je Marija.