Glumica Tijana Vučetić (45) koja se proslavila u seriji "Selo gori, a baba se češlja" u ulozi Petrojke, prošla je kroz teške životne trenutke.

Tijana je otvorila dušu o svom životu i paklu koji je preživela. Na samom početku otkrila je da nikada ne bi želela da joj se u životu ponovi majčina tragična smrt:

- Izvršila je samoubistvo na Svetu Petku, a rođena je na Cveti. Dosta simbolike ima kad se nešto desi na velike praznike. Ko oseća to, on oseća i njemu je život mnogo lakši. Ko ne nosi to u sebi, mnogo mu je teže da prihvati odlazak dragog bića i bilo koju nesrećnu okolnost. Ko to ne doživi kao iskušenje i shvati da je i Isus stradao u mukama. Mislim da smo svi mi dobili to rođenjem a nismo ni svesni. Patrijarh Pavle je govorio vlas kose ne opadne ako to nije Božija volja.

Priznaje i da vrlo često zbog toga oseća krivicu:

- Imam i sad krivicu što moju mamu nisam sačuvala. To je van pameti, jer ja sam tada bila dete, imala sam svega 25 godina. Ona je imala 50 godina. Čovek ne može da zna šta će se desiti, a mene intuicija jako vodi u životu.

Dodaje i da ima potrebu da se izleči jer ima autoimuni problem. Kako kaže, živi u bolovima 24 sata:

- Izuzetno mi je teško, a spas i terapiju vidim u pevanju. Kad stanem na scenu, suprug mi kaže "tebi se bolovi ne vide, ti sijaš i tebi scena prija". Jako se brzo umorim, ispričala je glumica u emisiji "Životne priče" na BN TV.

"Bila sam izuzetno vezana za majku"

Sa knedlom u grlu opisala je i momenat kada je njena majka izvršila samoubistvo.

- Jaa oba roditelja nemam. Za majku sam bila izuzetno vezana, otac mi je bio kamen spoticanja, ali sve bih dala da mogu sada da ga vratim. Teško mi je i sada kada sam sa 45 izgubila njega, a sa 25 izgubila majku na tragičan način - rekla je Tijana jednom prilikom za "Grand online" i dodala:

- Ne opravdavam je, bio je medicinski problem žene u menopauzi proživljavaju psihičke probleme. S obzirom da je sveštenik održao opelo, sve vam je jasno. Ona je 10 godina vodila bitku sa tim, to su hormonske promene i ne treba suditi kada se na takav čin odluči. Toliko sam je vremenom razumela, žene neke prođu bez ikakvih problema, a neke sa mnogim. Nije redak slučaj da se baš u menopauzi dese samoubistva.

