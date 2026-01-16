Slušaj vest

Violinista, pravnik i kompozitor Milutin Popović Zahar bez zadrške je progovorio o estradi, a tom prilikom žestoko je kritikovao pevačice Gordanu Lazarević i Vesnu Zmijanac.

Zahar je otkrio da danas retko viđa kolege sa estrade, ističući da se u potpunosti povukao iz javnosti i posvetio radu u studiju.

- Niko nikoga ne posećuje kad pričamo o mojim kolegama. Evo sad, zovu da pitaju ili kad me sretnu neki ljudi kažu: "Pa ti si još živ"! Pitaju me da li sviram negde, da li radim i komponujem, tako da je izgubljenost jedan trend koji je do te mere uzeo maha, da smo smislili da će razvitak tehnologije pomoći ljudima da stvaraju dobra dela, ali izgleda da je kontra - kaže Zahar i dodaje:

Udario na Gocu Lazarević

- Što se Goce tiče, nisam je prepoznao kad smo se videli skoro. Liči na neku Mongolku, to su neke kod pevačica fizionomije, koje iznenađuju. To su sve nekakve veštačke nuspojave bivših lepotica u koje smo se svi zaljubljivali.

"Matorke vole da se podmlađuju"

Zahar se potom osvrnuo i na trend estetskih korekcija na estradi.

- Ove matorke i matorci vole da se podmlađuju, svako ima pravo na to, ali što se pojavljuju mlade žene, koje smatraju da moraju da se botoksiraju, to je šokantno. Žene na estradi, biti lep, to je već osam posto od onoga što se traži, dva posto je sluh i ostalo da uzmeš neke pesme koje te ubede da ti trebaju. To je nekako ceo paket da bi se uspelo na estradi.

Nije štedeo reči ni kada je u pitanju Vesna Zmijanac, o kojoj je govorio sa dozom nostalgije.

O Vesni Zmijanac ima lepo mišljenje

- Vesna Zmijanac je uvek bila svoja, nikad ništa nije izigravala. Bila je uvek originalna i zanimljiva, međutim, sve mi se čini da je u njoj žal za izgubljenim danima. Nekad smo bili na vrhuncu sreće i uspeha. To što ona radi je jedno bekstvo od sudbine. Jednom sam sa Bećkovićem pričao o tome da napišem knjigu o samrtnom času pevačica. Pitao bih ih na kraju svojih života šta bi želele, a mislim da bi se one polumrtve podigle i rekle: "Želim samo još jedan hit". Nekako svako traži taj neki svoj hit.

Na kraju, Zahar je istakao da je oduvek vodio računa da ne podleže porocima, ali i da je uvek gajio posebnu ljubav prema lepoti.

- Svako od mojih kolega je imao neki hobi u kom je nalazio sebe. Neko je voleo da popije, neko da šmrkne, ali jedna stvar nikad nije iz mene iščezla, a to je da sretnem lepotu žene koju još nisam sreo, ali joj se ceo život nadam.

