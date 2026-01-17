Sita Ahmić u besnoj mašini sprema se za ulazak u Elitu 9

Sestra Aneli Ahmić, Sita Ahmić, na svom Tik Tok nalogu objavila je snimak razgovora sa rođakom Asmina Durdžića koju u razgovoru tvrdi da Asmin ima sina, Samuila.

Naime, rođak Asmina Durdžića tvrdi da on ima sina za kog se, kako kaže, pravi da ne postoji.

- Asmin ima dete, to naša čitava porodica zna. Zove se kao moj sin, Samuil. Samo što se moj sin zove Saumuil Mujo. Zato sam se i oglasio. Meni je to sramotno da se ponovo pojavim i da se pojasnim, da neko pere dete koje postoji preko mog deteta, da ne postoji - rekao je on.

- Koristi tvoje dete, da je jedan jedini Samuil koji postoji zapravo tvoj sin. Ti si ga zamolio da to ne radi - rekla je Sita u snimku.

Haos Asminovog oca i Site

Otac Asmina Durdžića ne bira sredstva da napadne Situ

Mustafa Durdžić, otac rijaliti učesnika Asmina Durdžića, često se oglašava povodom poteza sina, a nedavno se javno obratio rođenoj sestri Alibabine bivše partnerke Aneli Ahmić, Siti. Rekao je sve što mu je na duši o Siti, te nije birao reči.

- Sita, dušo, ti si opsednuta Durdžićma, a ja sam opsednut "Elitom 9". Svoga sina si zaboravila, kao i svoju snaju, a od Durdžiča se ne odvajas. Kažem da Durdžićima ne možeš ništa i nikad nećeš moći - rekao je prvo.

- Na nama zarađuješ lovu i trebala bi i nama da pošalješ. Zašto samo ti da živiš od budala, pa daj i nama nešto udeli. Ja garantujem da ćeš ti do juna završiti u bolnici za duševne bolesnike - dodao je on na Fejsbuku.

