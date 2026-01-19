Slušaj vest

Natalija Trik FX nedavno je otvorila dušu i govorila o teškim trenucima u karijeri i životu.

"Vladali su i harali opasni ljudi"

Natalija je tada govorila o teškom vremenu kada su vlasnici klubova uglavnom bili poznati kriminalci kojima nisi smeo da otkažeš nastup, a baš na jednom od njih primila je vest da joj je umrla majka.

- To je bilo 2008. godine, prestrašno je bilo, ja sam bila na nastupu i pravo sa nastupa sam otišla na sahranu. Nisam mogla da pomerim nastup jer su u to vreme vladali i harali opasni ljudi i to je najgori deo mog života - govorila je pevačica i otkrila da je informaciju primila pre početka nastupa.

Foto: Printscreen/Premijera

"Bila sam nakljukana lekovima"

- Bila sam nakljukana toliko lekovima… To je bilo u Novom Bečeju, sećam se da sam zagrlila stup i pevala baladu ‘Spasi me’. Publici nije bilo jasno zašto sam ja toliko plakala, da li zbog pesme, a ja plačem jer mi je majka umrla… Možda nisam ni morala da pevam, ali bilo je nezgodno pomeriti… Mada, nama pevačima se sve stavlja na teret, ne smemo ni da plačemo, ni da tugujemo… Nedavno sam imala jednu tešku situaciju, i moram da kažem publici da se žali srcem, u srcu se žali. Kako je meni, mom srcu i mojoj duši, to niko ne zna. Ja imam porodicu i moram da radim, niko me prvog u mesecu neće pitati da li imam novca da platim račune - pričala je Natalija.

Natalija je istakla da pevači moraju da rade i kada imaju privatnih problema, pa spomenula smrt bratanice koja je preminula 1. novembra 2024. u padu nastrešice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

„Iskreno, držim se nakon svega. Život mora da se nastavi dalje. Tuga je tu u mom srcu, ali moramo da nastavimo dalje. Mnogi odu iz našeg života, prijatelji, bliski ljudi, ali mi tu ne možemo ništa. To je ćerka mog brata od tetke. Anđela Ruman. Imala je samo 20 godina. Došla je u Novi Sad kod dečka da proslave rođendan, bila je baš srećna. Njen dečko je bio pored nje u trenutku tragedije, sedeli su zajedno na klupi. Oboje su poginuli. Ne mogu da verujem da je odjednom nema, da joj je takva sudbina… Mom bratu nije dobro, nije ni meni, ovo je strašna porodična tragedija… Strašno, ogromna tragedija. Deca su sedela na klupi, išla su da slave rođendan. Pretužno“, pričala je pevačica za medije, prenosi Blic.

Kurir/Nova