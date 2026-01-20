Slušaj vest

Maja Nikolić se udaje u februaru! Pevačica staje na ludi kamen s jednim ugostiteljem, ekskluzivno saznaje Kurir.

Muzička zvezda planira venčanje za mesec dana sa svojim izabranikom, čije ime i prezime su poznati našoj redakciji, ali par zasad želi da detalje zadrži daleko od očiju javnosti.

Majin budući suprug je ugostitelj, vlasnik kafane u kojoj se pevačica često pojavljuje i nastupa. Upravo na tom mestu, prema rečima našeg izvora, njihova romansa se dodatno učvrstila.

On je u prošlosti dovođen u vezu s rakovičkim klanom, čiji je vođa bio Nebojša Stojković Stojke, nevenčani suprug Katarine Živković, ali se danas bavi isključivo privatnim biznisom i živi porodičnim životom.

Njemu prvi put

Do saznanja o skorom venčanju došli smo nakon porodičnog slavlja koje je Majin partner nedavno organizovao povodom rođendana svog unučeta. Tom prilikom, u krugu najbližih prijatelja i rodbine, saopštio je da planira ženidbu i da će svečani čin biti upriličen već u februaru.

- On je izuzetno dobar i zabavan čovek. Baš je zaljubljen u Maju i vidi se da im je zajedno lepo. Idu jedno uz drugo. Poznaju se već neko vreme, a ona često peva u njegovoj kafani. To je jedno intimno mesto, s posebnom atmosferom, gde dolaze prijatelji i ljudi koji vole dobru muziku i prijatno društvo. Na rođendanu njegovog unučeta smo saznali da se ženi - rekao je izvor blizak paru.

Kako dalje saznajemo, Majin izabranik dosad nije bio u braku.

- On je ceo život neženja, nije bio pred oltarom, pa je sada, u 55. godini, odlučio da napravi taj korak. Šalu na stranu, Maja mu je baš legla kao žena i zbog toga se odlučio na brak. Videćemo da li će to biti samo crkveni ili opštinski. Sve drže u strogoj tajnosti, mali broj ljudi zna da će se venčati u februaru - dodaje naš sagovornik.

Maja Nikolić je i sama govorila da je u stabilnoj vezi, ali dosad nije javno pokazala izabranika svog srca. Tada se ispostavilo da je izmislila partnera koji živi u Los Anđelesu i koji će zbog nje doći u Srbiju.

- Imam muža u Los Anđelesu. On će po mene doći privatnim avionom kad budem pobedila u Bazelu, ja sam preskočila Beograd. Moj muž je čovek koji me voli i kaže da je pesma mega, da je vatra, gori sve. Bio je u studiju kad sam snimala. Mi smo 25 godina u platonskoj ljubavi, zajedno četiri i po godine. Srbin iz Los Anđelesa. Domaća proizvodnja. On je biznismen, čovek koji gradi hotele po svetu. Ja sam smršala jer sam zaljubljena, zbog ljubavi. Zaljubljena sam u gospodina. Ja se ne zabavljam s dedama. Nije mlađi od mene, dve godine je stariji od mene, tri godine tačnije. Ne zanimaju me boja kože, visina, težina kad leptirići zaigraju - pričala je tada Maja kako bi zavarala trag.

S druge strane, Maja je našu ekipu nedavno ugostila upravo u kafani svog izabranika, kojeg čuva samo za sebe. U njoj su angažovana i poznata imena naše estrade, ali kada pevačica nastupa, napravi pravi lom.

- Mogu da vam kažem da je uvek puno kad Maja peva. Napravi baš dobru atmosferu. Vidi se da peva iz ljubavi - priča naš sagovornik.

Redakcija Kurira je ovim povodom kontaktirala s Nikolićevom, ali pevačica, koja se inače uredno javlja na pozive novinara, do zaključenja broja nije bila dostupna za komentar.

Maja je do sada dva puta bila u braku. Njen prvi suprug je crnogorski muzičar Mirko Šćepanović, s kojim ima sina Novaka. Razveli su se kad je Novak imao godinu dana, nakon čega je otac godinama odbijao da ga vidi i plaća alimentaciju. Na sudu su se našli kad je Novak postao punoletan, a Maja je neretko isticala kako je sama odgajala sina.

- Ne interesuje me ništa što ima veze s Majom i njenim životom. Sve što se među nama dešava nije za javnost, rešićemo to na sudu - bilo je sve što je Mirko Šćepanović imao da kaže svojevremeno.

Sinovi kao nagrada

I s drugim suprugom Vukom Kandićem imala je probleme, ali je u ovom slučaju sud njemu dodelio starateljstvo nad sinom Lazarom. Maja je jednom prilikom pričala o odabiru bračnih partnera:

- Ne kajem se jer nisam imala bolje izbore u vreme kad sam bila mlađa. Uostalom, zbog svih tih odluka ja sam danas ovo što jesam. To je bio moj put. Svakako se ne bih vraćala u prošlost jer to ne možemo da ispravimo. Moja najveća nagrada su moji sinovi Novak i Lazar. Stojim iza izreke "Bolje dobar razvod nego loš brak". Ne patim ni zbog jedne svoje odluke jer sam sve radila od srca i iz ljubavi.