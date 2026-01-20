Slušaj vest

Na današnjoj "Igri istine", Terza je rešio da razotkrije, kako tvrdi, tajni plan Aneli Ahmić. Prema njegovim rečima, njen cilj je da se zbliži sa Filipom Đukićem i pokuša da ga osvoji, što je izazvalo veliku pažnju i brojne reakcije među učesnicima rijalitija "Zadruga 9 Elita".

Otkriven plan Aneli Ahmić

- Rekla je da je za nju dobro da se spoje Asmin i Maja, da se njoj otvori put ka Filipu - rekao je Terza.

Ona je ovo demantovala, a onda je ustao Janjuš i rešio da je rastavi na atome, da je i njega muvala.

- Pitala me je: "Zbog čega ti ne bi ušao sa mnom u vezu" - rekao je Janjuš.

- Ti lažeš. Janjuš mi je rekao da bi napolju sa mnom bio - rekla je Aneli.

- Ja sam dokazao da mogu da budem s tobom da hoću - naveo je on.

- Navlače te u krevet da te drpaju, glupačo - povikala je Kačavenda.

"Mi se nikada nismo voleli"

Podsetimo, Asmin je nedavno otkrio da ljubav s Aneli nikad nije ni postojala.

- Mi se nikada nismo iskreno voleli. To je istina, samo to ona ne želi da prizna. Nije me poštovala kao muškarca, radio sam po ceo dan. Ja nju jesam poštovao, prevario sam je prvi put kad je ona mene krenula da vređa, da vređa moju porodicu. Jednostavno, da je odnos bio dobar, ne bi se ni završio. Očigledno smo oboje bili naivni i ludi. Ja sam bio naivan i verovao sam da će se Aneli promeniti - govorio je Asmin.

