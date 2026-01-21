SLAĐANA MANDIĆ OTKRILA KADA JE POSLEDNJI PUT VIDELA ZAOVU ANELI! Razvela se pa pomirila s njenim bratom, pa ispričala sve o odnosu sa Ahmićima
U emisiji "Amidži šou" na TV Pink gostovala je pevačica Slađana Mandić, snajka Aneli Ahmić.
Podsetimo, pevačica se razvela od brata učesnice "Elite 9" ali su se posle nekoliko meseci pomirili i ponovo uživaju u svom braku.
Slađana do sada nije želela previše da priča o odnosu sa Ahmićima, ali je sada dala odgovore na neka pitanja, ali nije previše ulazila u tu temu. Ipak, bilo je i jedno pitanje na koje nije želela da ofgovori.
Izbegla odgovor
- Kad bi se u finalu Elite našli Aneli i Asmin, a tvoj glas presudan za pobedu, za koga bi glasala - glasilo je pitanje u okviru rubrike "Odgovaraj ili jedi", a ona je izabrala da ipak ne odgovori na ovo pitanje.
- Daj da jedem. Moj suprug je Anelin rođeni brat, a mi nismo u komunikaciji. Okej sve, poštovanje, respekt... Jednostavno, daljina, način života, različita interesovanja i tako... A Asmin, na ćao-ćao - priznala je Slađana i dodala:
- Ne ulazim u živote ni meni bliskih ljudi i njihovih partnera, a kamoli... Neka se svako bori za sebe, neka bude u životu kako je ko zaslužio. Ja poštujem sve, nek su živi i zdravi svi, eto - bilo je sve što je Slađana želela da kaže na ovu temu.
I gledaoce koji postavljaju pitanja na Instagramu zanimao je njen odnos sa Ahmićima.
- Kada si poslednji put videla zaovu Aneli? - glasilo je pitanje sa Instagrama.
- Ne pamtim, zaista - rekla je Slađana Mandić.
Poznanstvo sa Asminom
- Da li si upoznala Asmina i kako komentarišeš njegovo ponašanje prema Aneli? - glasilo je pitanje sa instagrama.
- Nemam komentar, poznajem ga površno i ne bih dalje komentarisala - rekla je Slađana.