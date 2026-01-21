Slušaj vest

Jasmina Ahmić Grofica, majka Aneli Ahmić, svojom novogodišnjom posetom ćerke u “Eliti 9“ i burnim reakcijama izazvala je lavinu komentara.

Odnos između Aneli i njenih bivših partnera u “Eliti“ se ne stišava i svakodnevno dolazi do burnih svađa, a isto tako žestoke rasprave preko društvenih mreža vode njihove porodice. Majka Aneli Ahmić, Grofica, oglasila se i istakla da i nakon posete ćerka ume da je razočara nekim postupcima, ali i da je na jednog njenog partnera posebno besna.

- Možda je sad malo bolja, ali napravi opet greške jer samo joj rekla da onog čoveka ne zove imenom, a ona to opet ponavlja i to mislim na onog “vepra“ i kada sam ušla samo sam želela njega da ignorišem i nisam ga gledala. Ne zanimaju me ti ljudi ni Luka, ni on, ajde Janjuš čak i nekako iako i on zna biti bezobrazan, ali je opet bolji prema njoj od ove dvojice – rekla je Jasna na samom početku, a onda otkrila da je Luka posebno razočarao, ali i da je sve to predosetila kada su vreme provodili zajedno u Dubrovniku.

- Naravno da sam razočarana u Luku i on dobro zna što sam mu dala dezodorans. On je katastrofa šta govori i radi, živeo je sa njom dva meseca napolju, prošlu sezonu u “Eliti“, a sada govori svašta i stvarno je velika katastrofa. Nije mi krivo što je sve tako ispalo, jer sam videla da je on loš čovek, gotivila sam ga više iz ironije i dolazio je kod nas i bilo je lepo i bio je simpatičan, ali videla sam da tu leži svašta u njegovim očima. Nisam tada skrenula pažnju, jer Aneli nije ni dozvoljavala i kad god sam nešto htela da kažem odmah mi je usta zatvarala i nije želela ništa da čuje i tera po svom.

Nedavno je Sita Ahmić objavila razgovor sa rođakom porodice Durdžić koji tvrdi da Asmin ima sina.

- Znali smo sve o Asminu i svu prljavštinu što su preneli na nas se odigrala u njihovom životu. Sve se odmotava i pokazalo se ko su oni. Niko nije sto posto čist i moja su deca nešto malo pogrešila i svako pogreši, ali ovo što je za nas izneseno nema veze sa našim životom. Ima puno toga da se dokaže, a moja Aneli nema veze, ona mravu nije u životu štetu nanela, ali sve to je poteklo od njenog bivšeg – rekla je Grofica koja se više ne osvrće na to šta na društvenim mrežama piše Asminov otac, Mustafa.

Ne pratim ništa i svinju staru sam blokirala, ali oni se moraju napadima braniti. To je pokvaren čovek. Oni su ubice, prevaranti, neradnici i svoju familiju ne poštuju, svoju majku je tukao i zlostavljao. Sve što su govorili da smo mi, to su u stvari oni. Evo i rođak njegov šta je sve izjavio, jel pričaju sad da će tužiti? Pa neka tuže budaletine, nemaju za poštanske marke, a ne za tužbu.

“Asmin duguje kamatašima da bi Staniji kupio torbice“

Njegov otac nedavno je pokazao i njihovu nekretninu u Majamiju, na šta je Grofica u svom maniru odreagovala.

- Odakle njemu stan u Majamiju, on je beda. Priča o upoznavanju sa Stanijom, video je deset puta u životu, pa onda kako ima šesto zaposlenih u Majamiju, ma čovek je bolestan. Priča kao da je gigant, a ljudi tamo rade trideset godina i to nemaju. To ništa ne postoji. On nema prebijene pare, traže ga mnogi ljudi ne znam kako će preko rampe tamo proći. Dužan je kamatarima, svakome na ovom svetu samo da bi kupio Staniji torbice i pokazao da je bogataš. Čovek je psihički poremećen – žestoka je bila ona, a onda se osvrnula i na Staniju.

- Videli ste kako sada vređa Staniju i ona ako ima imalo pameti i ako je imalo gospođa ne bi trebala da ulazi, jer oni nisu prekinuli kad je počela “Elita“, već godinu dana pre toga. Dolaženje i otvaranje kluba je on njoj platio da dođe, a taj klub nije njegov i u tom klubu napravio dug 40. 000 evra samo za piće vlasniku. Stanija se stidi i njega i veze, videla je kakav je đilkoš. Ona gleda samo interes, čak evo i sada se priča da je našla bogatog momka i to je kod nje najbitnije.

“Aneli treba da izbace kao Miljanu“

Nedavno su mnogi komentarisali zbližavanje Aneli i Filipa Đukića, ali Jasna između njih vidi samo prijateljstvo.

- Kakve veze ima što je Filip poljubio Aneli? Svi se mi prijateljski poljubimo i zagrlimo. Nema šanse tu ništa da se desi, ludo veče, popilo se i poljubac u obraz. Samo su joj učesnici natovarili tu laž i da razdvoje Maju i nju. To je vepru smetalo i on tamo radi šta hoće i ponaša se kao kabadahija, a napolju ne sme otići noću sam na benzinsku pumpu. Lukino plakanje zbog toga što se desilo je isto živa bljuvotina i ne treba više da se ponižava, jer ja ne znam da li je voleo Aneli, jer on pravi scenarije i drame i voli prepirke i sve to je bila korist sa njegove strane – iskrena je bila ona, koja ćerku želi što pre da vidi kod kuće, te joj ne bi smetalo ni da Aneli dođe sa kaznom od 50. 000 evra.

- Treba sama da ostane i nikako drugačije, jer je tako najbolja i valjda joj je došlo više do mozga. Boga molim da je izbace, da hoće nekoga dobro istući pa da je izbace kao Miljanu, ne bih joj zamerila diskvalifikaciju i jedva bih čekala da dođe kući. Očekivala sam ovo sve, ali ona je vikala da je jaka, ali nije ništa jaka, jer je on živeo za rijaliti, ući će i naredne godine, pa i Mustafa možda uđe i Mevlida da pravi pite.

