Dok je Jelena Karleuša boravila u Dubaiju sa ćerkama, na Dedinju je došlo do nove drame kada je njen bivši suprug Duško Tošić ušao u stan i promenio brave na vratima. Karleuša je odmah sve prijavila policiji da je Tošić bez dogovora ušao u stan i promenio brave.

Bezbrižno uživala sa decom

Ne sluteći da je Duško "isplanirao" da uđe u duplek, Karleuša je uživala u Dubaiju i sudeći prema društvenim mrežama, izgledala je veoma opušteno i smireno. Ona se sunčala, opuštala, a dok se snimala u plavoj haljini u hotelsoj sobi, u kadar je uletela i njena mlađa ćerka Nika.

Prijavila upad policiji

Jelena je potvrdila da je slučaj prijavila policiji iz Dubaija, navodeći da je Tošić ušao u kuću na Dedinju.

– Ja sam u Dubaiju sa decom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji izjavila je Karleuša.

Kako smo saznali, stan se vodi na decu, a Jelena Karleuša je njihov zakonski staratelj.

Oglasio se i Tošić

Kurir je kontaktirao Duška Tošića, koji je dao kratku izjavu i nije želeo da ulazi u detalje.

– „Ne znam šta me pitate???? Ja sam u svom stanu“, rekao je Tošić.

Nakon toga, kako se navodi, više nije odgovarao na pozive i poruke.

Nepoznati ljudi

Tokom drame, u kuću na Dedinju je tokom noći došli su nepoznati muškarac i žena, a Tošić ih je sačekao u garaži. Razgovarali su nekoliko minuta, a zatim ih je pozvao unutra i zatvorio garažna vrata. Duško se sve vreme krio iza zida kako ga ne bismo fotografisali, a zatim ih je pozvao unutra i zatvorio vrata garaže.

Ne plaća alimentaciju

Podsetimo, Karleuša je više puta istakla da nije u dobrim odnosima sa Tošićem nakon razvoda i da između njih nema komunikacije, iako, kako je rekla, njihove ćerke sa ocem imaju normalan odnos. Pevačica je takođe istakla i tvrdnje da njen bivši suprug ne plaća alimentaciju za njihove ćerke Atinu i Niku Tošić, ali da veruje kako će država sve to regulisati.

Incidenti

Ovo nije prvi put da se nekadašnji supružnici nađu u centru javnosti zbog porodičnih nesuglasica, a novi incident ponovo je skrenuo pažnju na njihov komplikovan odnos i pitanje imovine, starateljstva i komunikacije nakon razvoda.