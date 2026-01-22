"MILENA IMA GODINA KOLIKO I NJEGOVA MAJKA, TO RADI JER KRIJE DA JE..." Šok tvrdnje o Anđelu Rankoviću isplivale u javnost!
Sinoć je tokom emisije u rijalitiju "Elita 9" došlo do sukoba između Milene Kačavende i Anđela Rankovića, prilikom kog je ona otkrila da joj se Ranković udvarao.
Ona je ispričala detalje njihovih prepiski, a ova tema podigla je mnogo prašine s obzirom da je Milena 20 godina starija od njega.
Bivša rijaliti učesnica Marija Kulić, koja nema najbolje mišljenje o Anđelu, otkrila je svoje mišljenje o ovoj kontroverznoj priči.
Nije krila koliko ju je ovo zgrozilo.
- Užas! Ne mogu da verujem, dečko je skroz prolupao. To je onaj fini, vaspitani dečko kog smo svi hvalili do "Elite 7", dok nije bio sa Anitom. Tu je već pao u očima naroda. To je sigurno istina, što bi ona lagala? Mislim da on sve to radi jer se pere, jer je bis**sualac ili gej. Tako je radio i onaj Tomović, pisao devojkama, a ovamo je nešto drugo. To se ciljano radi, da bi te učesnice pričale taj prljavi veš, tako da on je znao da će se pričati o Milici i Kačavendi. Za njega su govorili i da je nikakav prijatelj, jer je bio sa devojkama svojih prijatelja. Ispao je on najgori tamo. Ako je njemu cilj porodica, šta će sa ženom koja ne može ni dete da mu rodi? Majka mu ima godina koliko i Kačavenda. Ne znam šta traži od starijih žena, možda želi da se oseća imućno, ne znam. Kačavenda i on su kao majka i sin, ona izgleda u skladu sa svojim godinama - rekla je Marija, a na pitanje kako će na ovo reagovati njegova majka, odgovorila je:
- Njegova majka zna odlično da on igra rijaliti, jer smatra da može da se dopadne svakoj i da sa svakom napravi priču. Učestvovao je sa Miljanom u Parovima, od tad se mnogo promenio. Sad želi da važi za ženskaroša.
Kurir.rs/Alo