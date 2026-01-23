Slušaj vest

Ivan Gavrilović odlučio je da zakorači u novo poglavlje svog imidža i pokaže da ni muškarci sa domaće scene ne zaostaju kada je reč o nezi i ulepšavanju. Popularni denser nedavno je osvežio svoj izgled i to novim, pažljivo sređenim obrvama, koje nisu promakle oku javnosti. Novi izgled prošetao je na promociji nove pesme Maše Milovanović i Mojketa "Nevidljiva".

Sredio se

Poput Dragana Kojića Kebe, koji je ranije otvoreno govorio o estetskim tretmanima kojima se podvrgavao, i Gavrilović je posetio stručnjaka za ulepšavanje, odlučan da svom licu da mladalačkiji i svežiji izgled. Iako, kako kaže, nije očekivao da će promena odmah biti primećena, reakcije su ga ipak prijatno iznenadile.

-Lepo ste primetili. Jeste, sredio sam obrve. Nisam očekivao da će to neko odmah primetiti, ali drago mi je da se vidi. Pa i muškarci treba da vode računa o sebi, isto kao i dame. Ne znam ko ima lepše obrve Keba ili ja ali sigurno je da nama obojici dobro stoje“, rekao je Ivan kroz osmeh.

Gavrilović ne krije da mu je važno kako izgleda, naročito jer je veći deo života proveo na sceni i pred kamerama. Kako ističe, briga o izgledu za njega nije stvar sujete, već lične kulture i poštovanja prema publici.

Sinonim za sređivanje

-Bavim se poslom gde vas ljudi stalno gledaju. Ne vidim ništa loše u tome da se čovek potrudi da izgleda uredno i negovano. Godine idu, ali to ne znači da treba da se zapustimo“, dodaje on.

Ivan smatra da se stavovi o muškoj nezi u Srbiji polako menjaju i da sve više muškaraca otvoreno govori o tretmanima koje koristi, bilo da je reč o frizuri, koži lica ili estetskim korekcijama. Upravo zato, kako kaže, ne vidi razlog da krije sitne promene koje ga čine zadovoljnijim sobom.

„Nekada je to bila tabu tema, a danas je sasvim normalno da muškarci vode računa o sebi. Ako žene mogu, zašto ne bismo mogli i mi? Bitno je da se čovek oseća dobro u svojoj koži“, poručuje denser.

Fanovi su brzo reagovali na društvenim mrežama, pa su se ispod njegovih fotografija nizali komentari u kojima su mnogi pohvalili novi izgled, dok su se drugi u šali nadovezivali na njegovu izjavu o „duelu obrva“ sa Kebom.

Skrenuli pažnju na sebe

Iako su obrve trenutno u centru pažnje, Gavrilović ne planira da tu stane kada je reč o brizi o sebi. Kako kaže, zdrav način života, redovna nega i pozitivan stav ključ su dobrog izgleda u svakom životnom dobu.

„Nema tu velike filozofije malo discipline, malo osmeha i čovek može da izgleda i da se oseća odlično“, zaključuje Ivan.