Dragica Zlatić u bolnoj ispovesti progovorila je o teškom detinjstvu, ranom gubitku majke, ocu koji je bio strog, ali i "Zvezdama Granda" i Saši Popoviću.

Dragica Zlatić je šest puta pokušavala da dođe do finala "Zvezda Granda", a kako kaže vrlo je uporna i u privatnom životu.

-Kada ispadnem odem kući plačući ne mogu da vam opišem. Tih nekoliko puta kada sam ispadala, toliko sam to teško podnosila da je to bilo završavanje na infuziji. Toliko sam plakala. Zahvalana sam Saši Popoviću i da nije bilo njega sigurno ne bih bila u finalu “Zvezda Granda”. On je mnogo verovao u mene. Uvek mi je posle govorio: “Joj, Dragice što bih ja voleo da ti ubodeš neki veliki hit, ti ga zaslužuješ”. Uvek ću mu biti zahvalna. A Bosančeve kritike nikada neću zaboraviti. To je ostavilo duboki trag u meni. Moram da priznam da to nije bilo ništa lično. Mislim da ima svega tu. I od toga kako je bio raspložen tog dana. On nekada može da te pohvali, a da nisi bio tada baš dobar. Ali da je ostavilo neke traume na mene jeste.

O Saši Popoviću

Na pitanje da li je strog Saša Popović, Dragica je imala samo reči hvale za njega.

-Imala sam strahopoštovanje, ali mislim i da 95 posto mojih kolega bi to reklo. Ali odmah i kada se naljuti, on se odoljuti brzo. To je čovek koji je uvek bio uz nas, za nas- rekla je ona, pa dodala:

- Uvek smo mogli da odem na Bežanijsku kosu u njegovu kancelariju da mu kažemo koji problem imamo i on bi se svim silama potrudio da se to odmah reši. Bukvalno kao da nam je tata svima. Dok sam živa neću dati na tog čoveka, zato što sam bila tu, videla kako se ponaša prema nama.

Kada je čula da je preminuo, nije mogla da veruje.

-Kada sam čula da je bolestan nisam mogla da prihvatim. Nije mi to bilo ni na kraj pameti da se to može desiti. Jednostavno mi uz njega nije išlo da može bilo šta da se desi. Poslala sam mu poruku podške. Odgovorio mi je samo: “Hvala puno na podšci”. Još se sećam da sam bila na svirki kada je on preminuo. U pauzi ulazim na instragram i vidim crno-bele fotke. Kada vidim te fotke istraumiram se.

Dragica je potekla u takmičenju "Zvezde Granda", pa otkrila sa kim se druži.

-Među onima s kojima se družim su Tamara Milutinović, Uroš Živković, Ljuba Perućica i Aleksandra Mladenović. Planiramo malo putovanje na neko skijanje, jedva čekam. S njima sam baš bliska, oni su mi najbliži prijatelji. Tu su uvek za mene i ja za njih. Naravno sa Milošem Brkićem sam dobra. S dosta kolega sam dobra- rekla je ona, a na pitanje da li sve njihove tajne zna, Dragica kroz smeh kaže:

-Skoro sve da.

O roditeljima

Tokom najranijeg detinjstva, deca iz škole su je prozivala zbog toga što je živela na selu.

-U tom trenutku sam to shvatala kao strašnu stvar i nešto što je najgore šta može da mi se desi. Kuća mi nije baš bila na selu. To je više prigradsko naselje koje je tri kilometra od Čačka. A i da jeste selo, oduševim se kada vidim mlade ljude koji rade na selu. To je život. Život nije samo instagram, hoteli, jahte, šareniš. Bilo mi je jako teško. Kada smo imali čuvenu kozu, zbog koje su me deca zezala, rekla bih da to nije nikakav blam, da je to prelepo. Životinje pružaju takvu ljubav. Mi koji smo odrasli tako, drugačiji smo od dece koja su odrasla na asfalt- rekla je ona, pa dodala:

-Da čuvam kozu mi nije teško padalo, sem zaleganja u koprive kada su nailazili ti moji drugari iz škole. Bilo je teško. Puno smo radili. Moj otac je bio takav čovek, mora da se radi, održava imanje, njive, da se okopava. To je malo teži fizički posao za dete. Ne postoji sada posao koji ne znam.

Sa 12 godina je ostala bez majke, na tragičan način.

-Majka mi je oduvek nedostajala kao detetu i mnogo proplakanih noći, ali kako sam starija sve više mi nedostaje. Da mi sada više nedostaje, nego kada sam bila mala. Tada valjda nemaš predstavu šta te snašlo, a onda kada si stariji žališ za tim momentima ili dešavanjima da bi volelo da budeš tu sa njom. Što meni teško pada kada smo imali svadbu od mog brata, pa sestre. To su momenti kada se praznina oseti. Ono što me pogađa kada zamislim svoju svadbu i da shvatim da ja neću imati ni mamu ni tatu. Sada ću se rasplakati- rekla je ona, a na pitanje da li su joj se vraćale te slike, Dragica kaže:

-Ja sam jedno vreme išla kod psihologa pre nekoliko godina. Kada me je pitao za neke stvari, ja ih se prosto ne sećam, a onda mi je on rekao da je to moj odbrambeni mehanizam, da neke stvari zaboravljam. Ne sećam se. To je povezano sa mojim velikim stresom, tako mi je rekao. To ne znači da se ne sećam samo tih ružnih stvari, ne sećam se ni lepših stvari. Sećam se dosta stvari.

Njena mama je iz nemoći sebi oduzela život.

-Stalno se prispitujemo kako bi bio život drugačiji, da je ostala živa. Jer je bila sjajna osoba, predobra, svi su je obožavala. Ovako smo naučili da se borimo svo troje kako znamo i umemo.

Na pitanje koliko je krivila oca, Dragica kaže:

-Generalno manje više njega su svi krivili, pa uključujući i mi. Jedini roditelj koji nam je ostao. S vremenom šta ćeš... Nikada nisam mogla da ga napustim, da me ne zanima, uvek sam trčala da imamo neki odnos, pa kakav god bio.

Njen otac je bio teške naravi, pa ni prema njoj nije baš bio blag.

-Nije. Naš otac je bio takav čovek. S obzirom na to da je pokojni... Oprostila sam mu dok je bio živ. Da nemam ništa od toga da mu ne oprostim. Mislim da se donekle pokajao, priznao nikada nije, da je izgovorio. Ali po nekim njegovim rekacijama, načinima na koje je govorio o nekim stvarima, mislim da jeste. Ali ne mislim da se sto posto pokojao. Bilo mi je teško i kada je on preminuo pre dve godine. To je bio jedini roditelj kojeg sam imala. Valjda zbog toga- kaže ona.

Njen otac nije bio oduševljen što je ona pevačica. Nije želeo da mu naslednica bude "pevaljka".

-Pa jeste. Nije dozvoljavao da se ja bavim pevanjem. Bio je protiv toga u prvo vreme. On je bio jako star. Kakve on pamti pevačice, to su bile one koje pevaju po kafanama, one su pevale po stolovima. Bile su te pevaljke, koje mrzim taj izraz. I on je zbog toga mislio da ja ne treba da se time bavim- kaže između ostalog.

Na pitanje da li je zbog toga fizički nasrnuo na nju, Dragica kaže:

-Ne to je bilo pre toga. To je bila samo reakacija njegovog dejstva alkohola.

Dragica je otkrila da li zbog onog što je proživela njena mama, prilikom biranja partnera gleda da joj se ne ponovi sudbina, kaže:

-Da. Imam veliku averziju prema alkoholu.

Da li je njena mama proživljavla nasilje, jer je postavljala sebi pitanja šta ako se sada razvedem, šta će biti, da li ću imati kod koga da ode, Dragica kaže:

-Baš zbog toga. Ali živimo u 21. veku ne smemo da bilo ko trpi bilu koju vrstu nasilja. Svaka žena koja ima neki problem tog tipa da se javi u neku ustanovu, da će joj pomoći, rodbina prijatelji, da bi kasnije krenula u neki novi život. Ne treba ništa trpeti. Nikakav vid nasilja ne treba trpeti, jer to na kraju neće dobro izaći.

