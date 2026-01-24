Slušaj vest

Anđelo Ranković progovorio je o intimnim trnucima sa Milenom Kačavendom. Ranković je otkrio šta je sve radio Kačavendi kada ih kamere nisu snimale.

- Često sam je ljubio po vratu, a kad ležimo u krevetu ja je poližem po vratu. Sad ću da kažem i kad to, kad legnem i dignem levu ruku to uradim jer ne može da se vidi. Kad te poližem po vratu što mi ne lupiš šamar? Ona mi je samo rekla da ćutim - govorio je Anđelo.

- Da li bi imao intimne odnose sa Kačavendom? - pitao je voditelj.

- Sada ne, a ranije u nekim situacijama zavisi od odevnih kombinacijama i kako izgleda, a nekad izgleda privlačno, kao kad ima onu providnu crnu haljinu. Ja volim kad žene nose čipku. Mene kad neka osoba iziritira ne bih nikad bio u životu. Kad se jako i izazovno obuče da - rekao je Anđelo Ranković u Zadruzi 9 Eliti.

Kačavenda o prepiskama sa Anđelom

I Milena Kačavenda otkrila je svoju stranu priče, kada je reč o prepiskama sa Anđelom Rankovićem.

- Milena, kako se je od običnog ćaskanja došlo do vrelog sa Anđelom Rankovićem? - upitao je Darko.

- Bila sam u Perastu na moru sa decom i sedim na bazenu, vrtim telefon i vidim da je Anđelo lajkovao moj i Đedovićev stori. Ja sam mu dala broj da mi piše na Whatsaapu jer su mi na Instagramu bili admini. Mene zanima samo kako je izgledala soba na video-pozivu? - upitala je Milena.

- Otkud znam kako je soba izgledala, nisam gledao u kvaku već u tvoje grudi. Sad razvijam jednu teoriju pošto vidimo da se ovde napije, tetura i ne seća se tako da je moguće da je tamo bila toliko pijana da se možda nije ni sećala. Ja nikad u životu ništa nisam slagao za devojke. Da nisi imala trip da ću ja da te nameštam, ko zna šta bi bilo. Šta je trip? Sad sam shvatio da si i lažov pored svega - rekao je Anđelo.

- Vi se dopisujete, on ti pošalje gospodina i da bi te zalepio. Šta ti na to šalješ? - pitao je Darko.

Ništa, gasim telefon. Ja sam bila kod prijatelja u hotelu. Ja sam ugasila telefon da smislimo šta ćemo. Nije bilo nikakve logike. On ima telefon, pa neka objavi sve. Ja sam gledala njegove prepiske sa mojom drugaricom - rekla je Milena Kačavenda.

- Ti si sad ljubomorna jer sam se čuo sa tvojom drugaricom i sa njom sam super - dodao je on.

"Anđelo je pisao mojoj drugarici koja ima dva unučeta"

- Rekla je da joj je pisao, a ja sam rekla da snimi stori i da snimi i mene, a to je bilo oko pola jedan preko dana. On je ušao na stori i više joj se nije javio. Rekla mi je da ga je upoznala i da je on davi. To je bilo između sezone sedam i osam, a ona ima 53 godine i dva unučeta. Šta ja treba da razmišljam kad Anđelo sa mnom komunicira, a sutra mi to šalje? - nastavila je Kačavenda.