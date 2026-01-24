Slušaj vest

Tokom dana koji je za nama, došlo je do teških reči između Luke Vujovića i Anite Stanojlović. Naime, njihov odnos prate brojne turbulencije danima u nazad, te je tako tokom jučerašnjeg dana u nekoliko navrata došlo do raprave. Pored svega izgovorenog, oni su rešili da svojoj ljubavi daju novu šansu.

Lukina mama Biljana Vujović otkrila je šta misli o njihovom odnosu.

Biljana veruje da će nesuglasice između Luke i Anite u jednom trenutku proći, te i da on nema emocije prema bivšoj parnerki Aneli Ahmić.

Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube, Pink TV, ATA images

- Po mom mišljenju je to još uvek benigno i ne čudi me s obzirom na to obzirom da je nekoliko bivših sa njima u istom prostoru. Rekla bih da Anita neće ići toliko daleko da ponovi greške koje je Aneli pravila - rekla je Biljana pa nastavila:

Aneli Ahmić i Luka Vujović
Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Printscreen YouTube

- Svi misle da je Luka raskrstio sa Aneli kada je video snimke iz izolacije sa Asminom, međutim, ja znam da se to desilo onog trenutka kad je ušla posle njega u rijaliti. Samo mu je trebalo i vreme i baš pravi razlog, jednostavno nije hteo da prihvati da je on nešto kriv i da je on taj koji je pogrešio. Luka je čist kao suza što se Aneli tiče. Tu nema grama emocija. Zato je i bespotrebna Anitina ljubomora i burna reakcija. Ali sam i svesna da će još svega tu biti. Iskreno , mene ništa ne može da pomeri posle pakla koji su imali Aneli I Luka. Jedno je sigurno. Luka i Anita su lep par i mislim da imaju mnogo više lepih trenutaka, nego svađa. A ako dođe do promene, Bože moj... Samo nek se živi i zdravi - istakla je Biljana.

Kurir/Pink.rs

Ne propustiteStarsHAOS IZMEĐU ANITE I LUKE! Ona hoće raskid, a on potpuno očajan
Anita Stanojlović
RijalitiANITA CEPA SVE STVARI LUKE VUJOVIĆA Raskinuli zbog Aneli, pa sad ni obezbeđenje ne može da je smiri: Sad ćeš da vidiš moj pakao!
Elita 9
Stars"NAMERNO SI TO URADILA" Kačavenda urnisala Anitu zbog navodne afere s Reljom Popovićem
Relja Popović.jpg
StarsDRAMA SE PRODUBLJUJE! Anitina drugarica iznela u javnost šta su uradili Nikolija i Relja: Sav materijal je poslat...
Relja Popović.jpg

Anita Stanojlović o Anđelovoj porodici i tužbama Izvor: Kurir