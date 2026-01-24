- Po mom mišljenju je to još uvek benigno i ne čudi me s obzirom na to obzirom da je nekoliko bivših sa njima u istom prostoru. Rekla bih da Anita neće ići toliko daleko da ponovi greške koje je Aneli pravila - rekla je Biljana pa nastavila:

- Svi misle da je Luka raskrstio sa Aneli kada je video snimke iz izolacije sa Asminom, međutim, ja znam da se to desilo onog trenutka kad je ušla posle njega u rijaliti. Samo mu je trebalo i vreme i baš pravi razlog, jednostavno nije hteo da prihvati da je on nešto kriv i da je on taj koji je pogrešio. Luka je čist kao suza što se Aneli tiče. Tu nema grama emocija. Zato je i bespotrebna Anitina ljubomora i burna reakcija. Ali sam i svesna da će još svega tu biti. Iskreno , mene ništa ne može da pomeri posle pakla koji su imali Aneli I Luka. Jedno je sigurno. Luka i Anita su lep par i mislim da imaju mnogo više lepih trenutaka, nego svađa. A ako dođe do promene, Bože moj... Samo nek se živi i zdravi - istakla je Biljana.