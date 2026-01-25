Slušaj vest

Bivši učesnik "Zvezda GrandaNenad Osmanović pre dva dana postao je otac, a na Instagramu je podelio srećne vesti, otkrivši da je presrećan zbog prinove.

Njegova verenica Milena porodila se i na svet donela devojčiću. 

Nakon što se Osmanović oglasio za medije ne krijući sreću i ponos zbog dolaska prinove, pevač je otkrio i koje ime su dali naslednici.

- Ćerkica se zove Darija, predivno ime- otkrio je on.

Nenad Osmanović, bivši učesnik „Zvezda Granda," postao je otac devojčice

Inače, veruje se da su devojčice koje nose ovo ime posebne. Postoje dve pretpostavke o poreklu imena Darija, a prema prvoj potiče od grčke reči „Dareios“ što znači imati, darovati, davati.

Druga pretpostavka kaže da je ovo ime slovenskog porekla i da potiče od reči ‘dar’ i veruje se i da je osoba koja ga nosi darivana posebnim sposobnostima.

Na nesvakidašnji način saznao da će postati otac

Nenad Osmanović
Foto: Printscreen

Podsetimo Nenad Osmanović zaprosio je svoju izabranicu iste noći kada su saznali da će postati roditelji.

– Odem kupim prsten i isplaniram da je to veče pitam da li želi da se uda za mene. I šta se dešava, ona to isto veče uradi test, on pozitivan. Tako da sve lepo se dogodilo u jednom danu, zapravo iste noći. I veridba i saznanje da postajemo roditelji - rekao je on ranije.

