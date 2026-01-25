Slušaj vest

Bivši učesnik "Zvezda Granda" Nenad Osmanović pre dva dana postao je otac, a na Instagramu je podelio srećne vesti, otkrivši da je presrećan zbog prinove.

Njegova verenica Milena porodila se i na svet donela devojčiću.

Nakon što se Osmanović oglasio za medije ne krijući sreću i ponos zbog dolaska prinove, pevač je otkrio i koje ime su dali naslednici.

- Ćerkica se zove Darija, predivno ime- otkrio je on.

Inače, veruje se da su devojčice koje nose ovo ime posebne. Postoje dve pretpostavke o poreklu imena Darija, a prema prvoj potiče od grčke reči „Dareios“ što znači imati, darovati, davati.

Druga pretpostavka kaže da je ovo ime slovenskog porekla i da potiče od reči ‘dar’ i veruje se i da je osoba koja ga nosi darivana posebnim sposobnostima.

Na nesvakidašnji način saznao da će postati otac

Podsetimo Nenad Osmanović zaprosio je svoju izabranicu iste noći kada su saznali da će postati roditelji.

– Odem kupim prsten i isplaniram da je to veče pitam da li želi da se uda za mene. I šta se dešava, ona to isto veče uradi test, on pozitivan. Tako da sve lepo se dogodilo u jednom danu, zapravo iste noći. I veridba i saznanje da postajemo roditelji - rekao je on ranije.

