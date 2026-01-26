Slušaj vest

Jedna od glavnih tema u "Eliti" ovih dana je odnos Milene Kačavende i Anđela Rankovića.

Milena Kačavenda je otkrila kakve joj je poruke Anđelo Ranković slao tokom leta, te je šokirala javnost kada je priznala da je on navodno hteo da ima intimne odnose sa njom, a da ga je ona odbila.

- Hajde da objasniš gledaocima što si mi poslao one poruke, j**ačke. Slao mi je poruke... Kada sam bila u Crnoj Gori sa decom, u izolaciji smo pominjali punjač. Ja sam isključila telefon, deca su sve snimila, slao mi je je*ačke poruke, sve sam snimila jer budaletina nisam. Smatram da sam mu bila iritantna zbog odnosa sa Janjušem, ne znam samo kako bi me hvatao onda za vrat, nabijao uza zid i je*ao sa ove ili one strane. I sada da se vratimo na to da jeste fetišar i da ne znam kako bi je*ao babu, ženu koja može majka da mu bude - rekla je Milena Kačavenda kada je prvi put progovorila o temu.

1/5 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Petar Aleksić

Mediji su sada objavili prepiske Anđela Rankovića i Milene Kačavende u kojima se vidi ko se kome prvi javio i ko je koga i na koji način muvao.

Anđelo nije odustajao u svojoj nameri iako ga je Milena na fin način odbijala.

1/8 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

U jednom momentu Ranković je dao predlog da uključi nestajuće poruke kako bi Mileni dao predlog šta da rade, te su komunikaciju nastavili na taj način.

"Presretali su me, zastrašivali..."

Podsetimo, Milena je nedavno pričala o Zemunu i dešavanjima koja su obeležila vreme devedesetih.

- Vladu Budalu sam jako volela. Žao mi jer ga verovatrno više neću videti. Sa braćom Simović sam se zamerila jako jer kada sam upoznala svog dečka sa Voždovca, u Zemunu sam odmah označena kao kontra banda, kao izdajnik. To je bilo kako jedna mlada zgodna Zemunka može da bude sa nekim van granica Zemuna i to je bio ozbiljan problem. Zemun je bio ozbiljan geto, moja deca ni dan nisu provela tamo, išli su na Novi Beograd u škole...

Kačavenda je otkrila uzrok problema i manjka ljubavi prema naselju u kom je odrasla.

1/9 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

- Razlog što sam otišla iz Zemuna bio je gospodin Cuner koji je ubijen. Kad je on ubijen ja sam pravila žurku najveću u Zemunu. On je razlog zbog kojeg sam omrzla Zemun. Dok sam išla u Pravnu školu, bio je čuveni bilijar tu na stanici gde sam svaki dan čekala autobus... Bila sam atraktivna uvek, ali sportski tip, ništa nešto previše sređena. Nekoliko puta su me presretali, Cuner je bio glavni baja tada. Tada je bio oženjen, ali je oduvek pikirao određene devojke samo za sebe. Pitali su me nekoliko puta da popijemo piće, ali svaki put sam rekla da moram u školu ili na trening.

Što sam više odbijala, postajala sam interesantnija. Bila sam odmerena i pristojna, rekla sam "ne", ali kulturno. Nakon nekog vremena su me zastrašivali, čekali posle škole, znali su u koje vreme prolazim. Kola sporo prolaze pored mene, sve su to bili njegovi potrčci - govorila je Milena nedavno.

kurir.rs/pink.rs

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: