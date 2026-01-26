Slušaj vest

Na red je došao i Ivan Marinković da iznese svoj stav ko je najnepošteniji u Beloj kući. On je naveo svoju dojučerašnju drugaricu Aneli Ahmić, a ona je odmah počela da ga vređa.

- Ti si smrad pun mržnje, prema ovom momku, jedno si dno od čoveka - rekla je Aneli.

- Znam da imam ogromnu podršku napolju - naveo je Ivan.

- Ti si smrad od čoveka, jer si ljubomoran što se družim sa Anđelom - istakla je Ahmićka.

- Rekao sam da je njena najgora osobina, važno ti je da imaš poklone, podršku, ove godine ćeš da vidiš kako ćeš da završiš. Ispala si takvo đubre prema meni, pokazala da nemaš ni srama ni blama - rekao je Marinković.

