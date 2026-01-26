Slušaj vest

Učesnici rijalitija svake nedelje imaju anketu, a kako se sada ista privodila kraju, na red je stigla i Aneli Ahmić, ali Vanja Živić, ovonedeljni vođa, nije htela da je prozove po imenu već ju je zvala "nebira" i "oslić" zbog čega je ona odbila da ustane i komentariše.

- Hajde hoćeš li, oslič - zadirkivala ju je Vanja.

Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Ne može tako, mora po imenu da me pozove, nisam ja kažnjena, nego ona - rekla je Aneli i odbila da se odazove.

- Prva najnepoštenija je Nebira (Aneli), proziva sve a ona je najveća k****tina u kući - rekla je Vanja.

Aneli je svojim ponašanjem prekršila pravilo rijalitija, ali pošto nije bila prozvana imenom, može se reći da je bila namerno isključena iz igre.

Kurir.rs

Prva izjava drugoplasirane učesnice Aneli Ahmić Izvor: Kurir