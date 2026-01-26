Slušaj vest

Učesnici rijalitija svake nedelje imaju anketu, a kako se sada ista privodila kraju, na red je stigla i Aneli Ahmić, ali Vanja Živić, ovonedeljni vođa, nije htela da je prozove po imenu već ju je zvala "nebira" i "oslić" zbog čega je ona odbila da ustane i komentariše.

- Hajde hoćeš li, oslič - zadirkivala ju je Vanja.

- Ne može tako, mora po imenu da me pozove, nisam ja kažnjena, nego ona - rekla je Aneli i odbila da se odazove.

- Prva najnepoštenija je Nebira (Aneli), proziva sve a ona je najveća k****tina u kući - rekla je Vanja.

Aneli je svojim ponašanjem prekršila pravilo rijalitija, ali pošto nije bila prozvana imenom, može se reći da je bila namerno isključena iz igre.

