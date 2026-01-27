"SAD BISMO SLAVILI" Važan dan u porodici Rokvić, Nikola objavio fotografiju i napisao dirljive reči pokojnom ocu Marinku
Nikola Rokvić oglasio se na Instagramu i svom pokojnom ocu Marinku Rokviću posvetio emotivne reči.
Naime, legendarnom pevaču bi danas bio rođendan, a tim povodom Nikola je objavio njegovu fotografiju.
"Voli te tvoj sin"
U porodici Rokvić je Sveti Sava oduvek bio bitan datum, jer su svojevremeno slavili i divan dan legendarnom pevaču.
- Danas bi zajedno slavili Svetog Savu i tvoj 72. rođendan! Voli te tvoj sin soko! - napisao je Rokvić na Instagramu.
Nestvarna ljubavna priča Slavice i Marinka Rokvića
Podsetimo, iako je Marinko preminuo, njihova ljubav ostaje večna. Slavica je snagu pronašla u svojim sinovima i njihovoj deci, koja joj je pomogla da nastavi dalje.
I dok je Marinko bio na samrti, bio je svestan da mu se kraj približava, ali nije želeo da ide u bolnicu. Proveo je poslednje trenutke svog života na rukama svoje voljene supruge, sa kojom je proveo gotovo četiri decenije.
Ona je, kako kaže, bila njegov oslonac i u najtežim trenucima, a u njegovim očima, bila je "paunica" – žena koja je bila i fizički lepa, ali i najbolja supruga koju je mogao da poželi.
- Moja mama se svima hvali sa snajama, Paunicom i Golubicom - govorio je Marinko u jednom intervjuu 1994. godine.
- Golubicom zove ženu moga brata, jer lepo peva, a diveći se uzgledu moje Slavice ponosno kaže: 'Vidi kako mi se šeće po kući, kao kakva paunica.' Naravno, kao i svakom muškarcu, prija mi to što imam lepu i doteranu ženu, koja je pored toga i divna supruga, majka i domaćica - dodao je svojevremeno on.