"GODINU DANA ME FINANSIRA" Mina Kostić priznala da joj je Kasper slao pare iz Amerike, otkrila detalje veze pre upoznavanja!
Pevačica Mina Kostić otkrila je nove detalje veze sa Manetom Ćuruvijom Kasperom sa kojim je, dok on nije nedavno došao u Srbiju, održavala ljubav preko žice godinu dana.
Pevačica je sada nakon što su se nedavno upoznali, a potom i verili, rekla da je on nju finansirao i dok su bili u virtuelnoj vezi.
Mina je rekla da joj Kasper bio velika podrška i dok je bila u bolnici, kao i da joj slao novac iz Amerike.
- On mene finansira. I dok sam bila u bolnici, evo, sad ću reći, godinu dana on mene finansira, a nikad u životu me niko nije finansirao - rekla je Mina u emisiji kod Bokija 13.
O ceni prstena
Podsetimo, Kasper je Minu zaprosio uživo u programu tokom emisije "Amidži šou", na mrežama se povela polemika oko toga koliko košta prsten.
- Ja prva ne znam cenu jer me to nije interesovalo, a Kasper je čovek koji meni nikada nije rekao za bilo koji poklon koji sam od njega dobila do sada koliko je koštao i koja mu je vrednost - poručila je Mina.
Kurir.rs