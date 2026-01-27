Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić otkrila je nove detalje veze sa Manetom Ćuruvijom Kasperom sa kojim je, dok on nije nedavno došao u Srbiju, održavala ljubav preko žice godinu dana.

Pevačica je sada nakon što su se nedavno upoznali, a potom i verili, rekla da je on nju finansirao i dok su bili u virtuelnoj vezi.

Mina je rekla da joj Kasper bio velika podrška i dok je bila u bolnici, kao i da joj slao novac iz Amerike.

- On mene finansira. I dok sam bila u bolnici, evo, sad ću reći, godinu dana on mene finansira, a nikad u životu me niko nije finansirao - rekla je Mina u emisiji kod Bokija 13.

O ceni prstena

Podsetimo, Kasper je Minu zaprosio uživo u programu tokom emisije "Amidži šou", na mrežama se povela polemika oko toga koliko košta prsten.

- Ja prva ne znam cenu jer me to nije interesovalo, a Kasper je čovek koji meni nikada nije rekao za bilo koji poklon koji sam od njega dobila do sada koliko je koštao i koja mu je vrednost - poručila je Mina.

