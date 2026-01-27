Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić otkrila je nove detalje veze sa Manetom Ćuruvijom Kasperom sa kojim je, dok on nije nedavno došao u Srbiju, održavala ljubav preko žice godinu dana.

Pevačica je sada nakon što su se nedavno upoznali, a potom i verili,  rekla da je on nju finansirao i dok su bili u virtuelnoj vezi.

Mina je rekla da joj Kasper bio velika podrška i dok je bila u bolnici, kao i da joj slao novac iz Amerike.

Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram

- On mene finansira. I dok sam bila u bolnici, evo, sad ću reći, godinu dana on mene finansira, a nikad u životu me niko nije finansirao - rekla je Mina u emisiji kod Bokija 13.

O ceni prstena

Podsetimo, Kasper je Minu zaprosio uživo u programu tokom emisije "Amidži šou", na mrežama se povela polemika oko toga koliko košta prsten.

- Ja prva ne znam cenu jer me to nije interesovalo, a Kasper je čovek koji meni nikada nije rekao za bilo koji poklon koji sam od njega dobila do sada koliko je koštao i koja mu je vrednost - poručila je Mina.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsMINA KOSTIĆ SE OGLASILA ZA KURIR O CENI VERENIČKOG PRSTENA: Mreže gore da li je dijamant ili fejk, evo šta kaže pevačica
Mina Kostić.jpg
Stars"KASPER PORUČIO MINI VERENIČKI PRSTEN PREKO INTERNETA" Pričalo se da je reč o belom zlatu i dijamantu, a sad isplivala druga verzija - SMEŠNA CIFRA (FOTO)
mina ksper.jpg
StarsMINU KOSTIĆ I KASPERA VENČAO BOKI 13 USRED EMISIJE: Ona blistala u haljini s biserima: Na svoje prezime dodajem Ćuruvija!
Mina Kostić
StarsOGLASIO SE BRAT MINE KOSTIĆ! Evo da li podržava njenu ljubav sa Kasperom: Poslao joj javno poruku...
Mina Kostić
StarsKASPER BIO U BRAKU SA RUMUNKOM?! Minin verenik progovorio o prošlosti: Evo šta je poručio o prethodnoj ženidbi
Mina i Kasper

Mina Kostić sa novim dečkom odgovara hejterima na negativne komentare Izvor: TikTok/jecastar