Pevač Bata Zdravković otkrio je da je u mladosti proveo godinu dana u zatvoru, ali i kako je na njegovu porodicu uticalo povezivanje sa Jovanom Pajić.

Zdravković je decenijama je prisutan na muzičkoj sceni, a najveću popularnost stekao je hitom "Kako starim sve te više volim".

Poslednjih nekoliko godina publika ga retko viđa, a pevač je sada odlučio da iskreno progovori o životu, karijeri i događajima koji su ga oblikovali, uključujući i boravak u zatvoru.

- Ponosan sam na činjenicu da nikada nisam sponzora, a ni nekoga ko me je gurao finansijski. Nisam želeo da uđem u sistem koji je počeo u moje vreme da se gradi. Znao sam ljude iz tadašnje elite i upoznao sam Tomu Zdravkovića, moj tata ga je poznavao i dan danas mi je ta slika u glavi, jer je bio tako neposredan, opušten i običan, ali inače je tako da su svi veliki ljudi opušteni. Zdravko Čolić je isto neposredan i opušten, nema tenzije i ne bi bio to što jeste da nije takav. Svaki pevač ima svoju publiku, a pitanje je koliko će ko opstati, ali ako je neko uporan, opstaju ljudi za koje sam i mislio da neće. Samo što je nekada moralo da se zna da peva, sada je to manje bitno - rekao je Zdravković.

Bata je progovorio o saradnji sa "Grandom" i čuvenim kabareima po čemu je ostao i te kako poznat.

- Saša je bio genije i svakakvi komentari su sad, jednostavno on je čovek biznismen on što vidi i čuje to bude tako. Svako gleda da uloži u nekog, da zaradi i da tom nekom, pa to je biznis. Saša je pravio “Grand kabare“ i sedeli smo kod njega i pili kafu i jedna od najpoznatijih tada "Zvezda Granda" sedi tu i čeka da produži ugovor dva meseca ranije, pa niko njih ne tera na silu. Dobiješ odmah menadžera, avionsku kartu i čim otpevaš dobiješ pare, e sada što postoji ta ugovorna obaveza i da se ostavi u "Grandu" to nije uzimao Sale, tu je i Žika i to je biznis - otkrio je Bata.

"Jovanu gledam kao svoje dete"

Osvrnuo se i na povezivanje sa Jovanom Pajić u tadašnjem rijalitiju gde su zajedno bili učesnici.

- Jovanu gledam kao svoje dete, ona je čigrasta, lepo peva i ušli smo u zajedničku grupu i provodili smo vreme, imali smo sličan humor, slična razmišljanja i bili smo ekipa. Niko ne može da nas spoji, jer to je sve bilo pokriveno kamerama, ako jeste, neka mi neko pokaže neki snimak. Ne znam zašto su to uradili i meni nije predstavljalo to problem, ali moja ćerka je tada krenula u prvi razred osnovne škole i dolazila je kući ridala i plakala jer su joj deca govorila "tvoj tata se zaljubio u Jovanu Pajić ostaviće tvoju mamu, brata i tebe". Supruzi isto nije bilo lako, ali znala je šta je šou biznis. Ne kajem se što sam tad ušao, ali sam odbio posle još dva puta kada su me zvali, jer nisam mogao da izdržim. Bio sam u vojsci, zatvoru i u rijalitiju "Farma", najteže sam podneo rijaliti, ali izdržao sam tri i po meseca, a sada ovo godinu dana ne znam kako ljudi izdrže.

O danima u zatvoru

Bata je otkrio da je proveo i godinu dana u zatvoru i prvi put progovorio o danima iza rešetaka.

- Zatvor je priča kad sam bio dete, bio sam nestašan i proveo sam u istom godinu dana. Živ čovek može sve da izdrži, bio sam mlad i lud, sad sam samo lud. Ne želim da se sećam. To je jedno zanimljivo iskustvo i škola. Moj deda je krstio jednog čoveka Dragana, on je naš kum i zaposlio se kao čuvar u zatvoru i on mi je bio čuvar i jednom sam otišao na kafu uveče, jer nisam mogao da spava i ostali su komentarisali kako drukam i onda više nisam išao uveče na kafe. Nisam imao privilegije, jel sam ja kriv što se kum zaposlio u zatvoru? Mnogo ljudi je bilo, jedan se ne kupa, drugom smrde noge, treći hrče i menjao sam spavaone i bio je jedan čuvar koji je voleo da mlatne pendrekom i jednom me je udario i ja skočim, a on mi kaže "kumče, otkud ti tu", zvao me je tako zbog kuma, a on prvo udara pa pita, ali sad mi je to anegdota i jako smešno, tad nije bilo - ispričao je Zdravković.

