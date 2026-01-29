Slušaj vest

Reper Dragomir Despić Desingerica juče je prisustvovao proslavi rođenja ćerke voditelja Ognjena Amidžića, a tom prilikom govorio je o svojoj naslednici Dunji.

Popularni reper i član žirija "Pinkovih zvezda" odlučio je da Amidžića obraduje nesvakidašnjim poklonom - kosilicom.

Na pitanje novinara šta će Ognjenu kosilica kada živi u stanu, Desingerica je rekao:

- Pa neka šiša tepih, poklonu se u zube ne gleda. Ja volim tako da kupim trimer ili kosilicu, to je siguran odabir - naveo je on.

Ognjen Amidžić Izvor: Kurir

Reper je potom govorio i o svojoj maloletnoj ćerki i njenoj ljubavi prema društvenim mrežama. Iako Dunja voli da snima videe, Despić priznaje da joj još ne dozvoljava da ih objavljuje.

- Mala je još za to. Ona voli da se snima i snima TikTokove, ne dam joj da izbacuje snimke. Ona će da bude šou teško se borim sa njom, a ne mogu da zabranim telefon a internet je dosta izopačen za taj uzrast. Trudim da je usmeravam da ima zdrav pravac - rekao je on.

Na pitanje o budućem zetu, Desingerica nije krio da ga ova tema uznemirava.

- Moja Dunja neće imati izabranika, nemoj to da me pitaš, to su mi baš pipave stvari. Ne spremam se za taj trenutak, nespreman sam za taj trenutak, idealno bi mi bilo da ga nema - naveo je on.

Na pomen da li bi to bio neko kao Kasper, Desingerica je poludeo pa čak i opsovao.

Kurir.rs/Telegraf

