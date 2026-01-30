Slušaj vest

Tokom prethodne noći došlo je do nove svađe između bivših partnera Asmina Durdžića i Aneli Ahmić, a ona je tom prilikom iznela veoma neprijatne detalje o njihovom odnosu dok su bili u zajednici.

Aneli je istakla da je Asmin vozio velikom brzinom i to dok je njihova ćerka bila sa njima u automobilu, te da ih je tom prilikom životno ugrozio, što je Durdžić žestoko demantovao.

Tuča Aneli Ahmić i Asmina Durdžića Foto: Printscreen YouTube

Za to vreme na Fejsbuku se oglasio njegov otac Mustafa Durdžić, koji je imao žestoku poruku za sve, a da li se ona odnosila i na Aneli, procenite sami.

- Oni još vas proglase narcisima kad se zauzmete za sebe... Ma otkud vam pravo prozvati ih za laži i manipulacije i to javno... Šmrc... Pa gde vam je dostojanstvo.... I onda dušebrižnici krenu po žrtvi: budi dostojanstvena, ćuti, nemoj biti kao oni i tako dalje i zapravo zlostavljaju vas zajedno s njima želeći vam uskratiti pravo da kažete svoju stranu i istini uzeti glas... Ne ćutite.... Nikad ne ćutite, ćutnja nije zlato, ćutnja je zlostavljanje žrtve, ćutnja je bolest, čir na želucu, ćutnja nije dostojanstvo. Vaša ćutnja je narcisovano oružje protiv vas.... I tako su vas proglasili ludima... Pokažite im onda kako ta "ludost" izgleda da imaju dokaze - napisao je Mustafa.

Asmin o govori o Cerki Izvor: Kurir