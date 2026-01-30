Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Milica Veličković pojavila se sa ćerkom Barbarom na televiziji Pink koja je bila toliko neodoljiva da je tom prilikom ukrala pažnju i pobrala simpatije svih u studiju.

Iako je povod bio gostovanje u emisiji "Magazin In", Miličin dolazak sa naslednicom ponovo je pokrenuo priče o njenom turbulentnom odnosu sa ocem deteta Borislavom Terzićem Terzom.

Milica je prihvatila poziv voditeljke i u studio došla u društvu ćerke, što je ujedno bilo i prvo televizijsko pojavljivanje male Barbare, koja je početkom januara napunila godinu dana.

Milica Veličković dovela ćerku na Pink Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Ponosna mama nije krila uzbuđenje, pa se uoči emitovanja emisije oglasila i na društvenim mrežama.

"Jedva čekam da vidite kako se Barbi snašla u studiju", poručila je Milica uz fotografije sa snimanja.

