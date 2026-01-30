MILICA VELIČKOVIĆ DOVELA ĆERKU NA PINK Terzina naslednica oduševila sve u studiju, a Terza još ništa ne zna! (FOTO)
Bivša rijaliti učesnica Milica Veličković pojavila se sa ćerkom Barbarom na televiziji Pink koja je bila toliko neodoljiva da je tom prilikom ukrala pažnju i pobrala simpatije svih u studiju.
Iako je povod bio gostovanje u emisiji "Magazin In", Miličin dolazak sa naslednicom ponovo je pokrenuo priče o njenom turbulentnom odnosu sa ocem deteta Borislavom Terzićem Terzom.
Milica je prihvatila poziv voditeljke i u studio došla u društvu ćerke, što je ujedno bilo i prvo televizijsko pojavljivanje male Barbare, koja je početkom januara napunila godinu dana.
Ponosna mama nije krila uzbuđenje, pa se uoči emitovanja emisije oglasila i na društvenim mrežama.
"Jedva čekam da vidite kako se Barbi snašla u studiju", poručila je Milica uz fotografije sa snimanja.
Kurir.rs