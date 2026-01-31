Slušaj vest

Devojčica nestvarne lepote sa samo 15 godina je otpevala pesmu koja je bila apsolutni hit devedesetih i upisala se u muzičku istoriju. Obeležila je jednu epohu i svojom pesmom opisala dešavanje koje je skoro svaka devojka preživela bar jednom u životu.

U periodu puberteta govorila je o stavu, pevala o pravim vrednostima i stala na žensku stranu kada su u pitanju muško ženski odnosi.

Harala je glasom i stasom dens scenom u to vreme i osvajala simpatije celog regiona, a u jeku popularnosti je naglo nestala. Decenijama nije želela da se oglašava za medije i gradila je svoj život daleko od reflektora i kamera.

Lina Božović Marković, poznatija kao Lina Bumbar, nedavno je za Kurir progovorila o medijskoj ilegali, razlozima povlačenja sa javne scene, ali i privatnom životu.

Početak i vanvremenski hit

U svojoj karijeri otpevali vanvremeski hit koji je i sada aktuelan nakon tri decenije. Kako danas gledate na svoj uspeh?

- Neću biti lažno skromna, mi smo znali da će ta pesma biti hit. Znali su autori, znala sam i ja, ceo moj tim je bio siguran u taj projekat. E sad, da će biti toliko vanvremenski, nismo mogli ni da dobacimo ni naslutimo. Pesma "Bumbar" je definitivno obeležila jednu epohu i ja sam izuzetno ponosna na tu devojčicu koja je to iznela vanvremenski. Sada sve to posmatram kao da je u pitanju neki film u kome je ta devojčica imala glavnu ulogu koja je usput i lepo zabavila.

S obzirom na to da je pesma "Bumbar" bila apsolutni hit tog vremena, da li ste i finansijski profitirali?

- Pesma je odmah postala hit, naravno da je bilo mnogo nastupa koji su u to vreme bili jako naplaćeni, bilo je tu mnogo i turneja po velikim halama. Nisam se bavila finansijama pa čak ni ne mogu da pretpostavim koliko je to sve bilo isplativo u to vreme. Vrlo brzo sam ušla u studio i snimala album. Svim tim finansijama i organizacijom bavio se moj otac, sve je bilo prepušteno njemu.

U jeku karijere i najvećem uspehu nestali ste sa estrade?

- Nakon izlaska mog drugog CD-a, kada sam napunila 16 godina, moj otac je izvršio samoubistvo. To je za mene bila velika tragedija i šok. To je bio čovek kojeg sam ja obožavala i to me je prekinulo u svakom smislu. Vrlo brzo sam odlučila da malo zastanem u svemu tome... Pitala sam se: "Kako ću dalje sama?" Imala sam podršku majke koja je govorila da ne treba da se vraćam ili radim bilo šta po tom pitanju ako mi je teško, da treba da pustim vreme, kao što sam i uradila. Kako je vreme prolazilo sve manje sam imala želje i volje. Vremenom su se dogodile i neke druge stvari... U tom tugovanju, dogodio se i taj kraj devedesetih i mnogo toga. Tada sam srela, sada već mog pokojnog supruga i stupili smo u brak. Sa 20 godina rodila sam svoju stariju ćerku i sebe sam pronašla u tome. Bilo mi je mnogo bitnije da ja izgradim i stavim na čvrstim temeljima svoju porodicu a ne karijeru. Iz godine u godinu, susrećete se sa životnim izazovima i ne pada vam na pamet neko pevanje ili pojavljivanje. Bila sam prisutna na nekim tematskim događajima, kada je veče devedesetih... Ali javno nisam istupala, nisam pričala ništa, samo ono što se ticalo muzike koju sam radila.

Život posle karijere

Da li ste se ikada pokajali zbog takve odluke?

- Nisam se pokajala što sam otišla sa estrade, generalno nisam čovek koji se kaje zbog nečega što uradi ili ne uradi. Bavila sam se po meni, nečim mnogo značajnijim, a to je moja porodica i ćerke. U meni je želja tinjala za scenom i muzikom, to vam uđe u krv naročito kada počnete tako rano da se bavite time. Rado se odazivam na određene nastupe i koncerte jer tu budu i moje kolege sa kojima sam harala devedesetih godina.

U 43. godini ste postali ponosna baka.

- Nama je izgleda u genetici da budemo mlade bake, tako je moja baka sa 40 godina postala baba, ja sam mojoj majci rodila moju ćerku na njen tačno 38. rođendan. Nama to nije neobično, a ja sam izuzetno ponosna na tu ulogu. Sada mi je prisniji odnos sa ćerkom nego što je bio ranije iako mi je ona sada potpuno nebitna pored unuke. (Smeh) To je jedan potpuno poseban osećaj jedna nova dimenzija ljubavi. Voliš ono što je deo tebe, proizašlo je nešto iz dela tebe koji si već stvorila, a nemaš obavezu, to je posebna magija. Ne bih rekla da se voli više, ali se voli drugačije. Tu si samo da maziš, da razmaziš i da upijaš tu ljubav, to je razlika.

U kakvim ste odnosima sa kolegama denserima?

- Sa većinom sam u kontaktu, što privatno, što preko društvenih mreža. Uvek se radujemo kao mala deca kada se sastanemo i kada radimo zajedno koncert.

Čime ste se bavili u periodu muzičke pauze?

- Bavim se organizacijom i prevozom putnika, tansportom klijenata iz jednog grada u drugi.