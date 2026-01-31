Slušaj vest

Vesna Vukelić Vendi je tokom gostovanja u jednoj emisiji govorila o brojnim aktuelnim i gorućim temama vezanim za „Elitu 9“. Nakon što je oštro prokomentarisala Filipa Đukića, pevačica se osvrnula i na aferu Milene Kačavende i Anđela Rankovića, ističući da, po njenom mišljenju, Aneli Ahmić u celoj priči ima veoma značajnu ulogu

Vesna Vukelić Vendi bosa došla do manastira Foto: Pritnscreen/Facebook

- Da se zna šta je intima, ne bi se one krajnje intimne stvari tetovirale. To su stvari koje treba da znaju jedna ili dve devojke, a ne da to bude masovna pojava - kazala je u "Pitam za druga" akonto Đukića, pa ubrzo prešla na Kačavendu i Rankovića.

- Nemam ja ništa protiv gadljivosti, ali imam protiv toga da tri meseca ne osećaš gadljivost, pa onda četvrti osećaš. Nemoguće je da je on izbacio polni organ i želju da se*sualno opšti i tamo je sačekan bez neke negodbe, ne bi se družili tri meseca. Ovo je samo farsa. Glavni razlog animoziteta je što je on sve bliži sa Aneli. Aneli je njen smrtni neprijatelj i ona je šokirana kako on može sa njom. Ona krvari za Janjušem, nije oprostila jer joj ga je Aneli otela. On nju radi i inspiriše. To je bila inicijalna kapisla. Oni su tri meseca imali i te kako dobre odnose. Pokazala je da nije igrač. Ne može jedna žena da meni bude problem. Mogu ja bolje da zavedem nego bilo koja devojka, jer sam ja Alfa i Omega. Meni ta boranija nije zanimljiva. Ako se predstavljaš kao jaka i netaknuta priroda, kako može Janjuš, koji je laka roba, da ti bude predmet interesovanja? Jedno je ljubav, a drugo su strasti - oštra je bila Vendi.

Vendi udarila na Minu i Kaspera

Podsetimo, Vendi je nedavno podigla veliku prašinu iskrenim komentarima o Mini i Kasperu, a sada, nakon njihove veridbe, imala je još mnogo toga da kaže, detaljno se osvrnuvši na čitav slučaj.

- Kada sam pogledala ovu ljubavnu priču, imala sam osećaj kao da sam ušla na sajt "Kupujem-prodajem". Ne mislim na one što idu na motokultivatoru i govore:"Sekundarne sirovine, staro gvožđe", mada ima elemenata i za tu ulogu. Na javnoj sceni se odvija konfiskacija poznatih lica, ne i ličnosti, jer su lica ta samo kozmetika, kratkomislena, bez korena, kao lokvanj. za reč kontenplacija problema niti su čuli, niti mogu da dobace, još se i namršte kada se ta reč spomene, zato su i utrnuli kada se to spomene. Odvija se razbojništvo javnih lica, ne i ličnosti, to naglašavam uvek, imamo svež slučaj Asmina i Stanije, on ju je toliko usitnio da je došla do nivoa prašine, mada to sada nije tema, iako je ideologija slična - počela je Vendi.

- Pred nama se odvija iz celofana novi junak sa sajta "Kupujem-prodajem" i mislim da će ga uskoro puniti slamom i pokazivati na katedri, na više fakulteta, kroz koju godinu pod temom "Kako se najbrže pravi ime bez puno ulaganja". Znači, prsten, mobilni, haljina, puna kesa voća iz prodavnice, plus jedna kesa iz aviona i pravo u emisiju! Taj čovek koji je dojahao iz Amerike, nazvaću ga debelokožac, ne Kasper, jer je stvarno debelokožac, utrnuo je na blam. Taj debelokožac koji bez problema pegla takav blam, takav raskorak u itelefktualnom definicitu i suficitu, kao, s njegove strane, i još se pravi blesav, a iz aviona se vidi da su na dijementralno suprotnim temeljima, kulturološki, etički, mentalno, duhovno... Nemaju dodirnih tačaka. Ovaj čovek se ustvari zaljubio u to što je dijementralno suprotno od njega, stigao sa nafilovanom pričom, ne vidim u šta se zaljubio. Predstavlja se, za one koji umeju da vide, kao vampir koji ume i voli, želi da radi za Zavod za tranfuziju krvi. Ko ume da vidi, vidi vampira koji se javno obraća, oni su želeli da svoju vezu da afirmišu javno. On se predstavlja kao vampir koji želi da radi za Zavod, ili ljudožder sa specifičnim odnosom prema hrani, pa zato voli da radi u punom restoranu... Liči na vampira i ljudoždera. A mi treba da kažemo:"Jao, pa to je sladak vampir, on treba da radi u Zavodu".