Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge.

- Prvo mesto je Ivan koji je loše uticao na onu budaletinu diskvalifikovanu, druga osoba je Uroš jer provocira i dovodi ljude do ludila dok će treća osoba biti Dača koji je doveo ljude do pucanja - rekao je Anđelo.

- Bora loše utiče na sve ukućane, više ga ne prepoznajem. Drugo mesto je Uroš jer prenosi dezinformacije dok je treće mesto, ajde navešću Aneli - rekao je Nerio.

Aneli reagovala

1/4 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Znam da moraš, oprošteno ti je jer tebe voli tetka - rekla je Aneli.

- Moram da navedem prvo mog prijatelja Milana Stoičkovića i on ima dobre i ispravne kodekse, ali moram ga navesti. Drugo mesto Jovana advokatica i treće mesto Uroš - rekao je Miki.

