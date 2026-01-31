Slušaj vest

Jedna od najkontroverznijih javnih ličnosti, Jelena Golubović, gostovala je u jednoj emisiji kada je prvi put otvoreno govorila o svom braku i teškim trenucima kroz koje je prolazila.

Prisetila se njihovih prvih bračnih dana, ali i perioda kada je nakon izlaska iz rijalitija i sa polomljenom kičmom, boravila u kući njegovih roditelja.

- Od tog famoznog Božića, sa suprugom se 500 puta na dan mirim i svađam i razvodim - našalila se Golubovićeva za početak, pa nastavila.

- Rekli su mi da je jedina šansa da zatrudnim, putem veštačke oplodnje. Međutim, moje telo nije prihvatalo nikakve hemikalije. Doktori su konstatovali da sam najviše za BMPO, a to je biomedicinski - potpomognuta oplodnja, sve je isto, samo što ne primam hormonsku terapiju, jer moj organizam ne može to da prihvati - objasnila je Jelena.

Jelenina ispovest

- Ljudi to ne znaju, ali to je toliko emotivno i stresno. U postupku pre i posle ako uvredite ženu, pa ona reaguje, daleko bilo da ne bože kad se žena porodi, pa šest meseci, neće odgovarati za neke postupke ili će odgovarati mnogo manjim okolnostima i kaznom. To je neverovatno kako ste razdražljivi. Na primer, mene su u rijalitiju, pošto sam odatle išla da radim veštačku oplodnju, mene je toliko uradilo na agresiju. Tada sam udarila Kristijanu šamar, pa je Golubović sutradan gurnuo mene, što je dovelo do toga da slomim kičmu - prisetila se Jelena.

- Tako sam i završila kod njega u porodičnoj kući, jer nismo mogli na brzinu da nađemo stan. U početku je sve bilo idealno, smejali smo se i šalili. Kada su me upoznali, ubeđivali su me da to nije istina, međutim, uverila sam se u suprotno. Nisam verovala kada mi je rekao da me njegovi ne vole. Kada su se pojavile neke izjave njegove majke, očekivala sam da će me moj muž zaštititi od svoje majke, ali to se nije desilo. To me je najviše pogodilo. Za Božić je otišao kod svoje majke, da sam na njenom mestu, rekla bih mu: "Idi konju kod svoje žene, šta ćeš sada kod mene? Venčali ste se u crkvi, ona je sad tvoja porodica. Njega su u kući trebali da nauče o veri, govorio mi je da sam ja time opterećena, a samo sam se molila Bogu da nam da dete - govorila je Golubovićeva.

- Počnem da se molim Bogu, ona me pita da li sam u sekti. Svekrva pije krv, zato se zove svekrva, rođena je da zagorčava život. Kada mi je bila polomljena kičma, ručak, prvi januar, supa iz kesice i prazna pita, to sam shvatila kao nepoštovanje i rekla sam suprugu: "Ajde da idemo na ručak, nemoj da jedeš ovo". Jedino njihova kuća je neokićena, k'o da je neko umro daleko bilo. U svakom slučaju, ja više nemam dodirnih tačaka sa njima, niti oni sa mnom. Moj muž kaže da smo mi isti, s obzirom na to da ja pitam je li si ti njih osudio, on kaže: "Vi ste isti" - ističe Jelena.

- Toliko smo se smejali kada mi je govorio da me ne vole, ja njemu nisam verovala. Prećutala sam kada je rekla, ko živi u Srbiji? Odgovoirla sam: "Srbi", na šta mi je rekla: "Srbijanci". Pokušavala je da me uvredi, namerno je potencirala to "Srbijanci". Mogu da razumem da su mi rekli: "Izvini Jelena, nemamo, ne mogu da skuvam, bilo šta", razumela bih i onda bih poručila hranu, okitila bih kuću. Ovako sam to doživela kao nepoštovanje, da za novogodišnji ručak bude supa iz kesice i prazna pita? To je trebalo da mi bude druga kuća, a užasno sam se loše osećala - ispričala je Jelena za Hajp.

