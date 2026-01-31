Slušaj vest

Nekadašnja učesnica rijaliti programa „Elita“, Milica Veličković, govorila je o ocu svog deteta Borislavu Terziću Terzi, uputivši devojkama jasnu poruku da uče iz njenog iskustva. Istakla je i da više nije sigurna kako bi trebalo da se postavi prema muškarcima..

- Ja sam izgubila pojam o muškarcima šta treba, a šta ne treba. Nisam u toj fazi razmišljanja. Neka uče na mom primeru i neka pogledaju na Pinku kako ne treba da izgleda muškarac koji vam je otac deteta. Mene najviše nerviraju manipulatori i narcisi ili sve ćemo zajedno, a kad dođu dela ostanemo samo na rečima. Delo je da muškarac bude uz tebe, provede trudnoću sa tobom. Ja sam se rastala kad sam najviše volela i to kad mene niko nije voleo. Ne možemo da teramo da nas neko voli. Ja ne tražim muškarca, imam dete od godinu dana. Drago mi je što se sve to desilo, drugačija sam osoba i upoznala sam bolju verziju sebe, hrabriju, jaču i zreliju - govorila je Milica u emisiji "Magazin In".

- Ja nemam intuiciju, ali bih rekla devojkama da beže od osoba koje su vredne, radne i sve one mogu, jer od toga nema ništa... Bukvalno od narcisa - dodala je Milica.

Munjez o Milici: "Drago mi je što je ispala fer"

Danijel Dujković Munjez je, podsetimo, danas otkrio da je Terzin brat došao po malu Barbaru da je odvede roditeljima za vikend.

- Bio sam tu kada je Milica dogovala, trebalo je u četvrtak, ali je Miloš pitao da bude vikend jer mu roditelji dolaze. Drago mu je što je Milica ispala fer. Milica nema komunikaciju sa roditeljima Terzinim, ali sa Milošem ima. Ona je jako emotivna, nije onakva kakva pokazuje javnosti da je jaka. Verujem da će se zbog deteta sve sleći između njih dvoje kada Terza izađe - Rekao je.