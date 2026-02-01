Slušaj vest

Anđa Marić podelila je sa pratiocima na Instagramu fotografije iz bolnice, otkrivši da je krenula na redovnu terapiju.

Ocrevus. U opisu fotografije, podelila je i informacije o tome kako praktikuje "radikalno prihvatanje" prema savetima Tare Brach. Ovaj oblik terapije pomaže joj da se nosi sa izazovima bolesti, ali i svakodnevnim životnim obavezama.

Andja Maric Foto: AndjaMaric/Instagram

- Redovna terapija Ocrevus, 6. krug. Slušam radikalno prihvatanje od Tare Brach - napisala je Anđa u opisu fotografije.

Finansijski teret koji nosi zbog bolesti je značajan. Anđa je jednom prilikom istakla da su joj treninzi i taksi potrebni za kretanje, a da

sve to mesečno košta oko 3.000 kuna. Iako je pre nekoliko godina imala 80% invaliditeta, ove godine je ostala bez dodatka od 600

kuna mesečno, što je dodatno otežalo njenu situaciju. Kako je napisala na Tviteru, njen zahtev za ličnu invalidninu, koja iznosi 225

evra, odbijen je jer je, prema njihovim rečima, "dobro izgledala".

Nakon što je njen dodatak ukinut, Anđa je primila poziv da joj je odobren dodatak koji je ranije izgubila, ali je morala da dokaže da i dalje ima multipla sklerozu

Sin osuđen na pritvor zbog pljačke

Podsetimo, sin hrvatske pevačice Anđe Marić osuđen je na pritvor zbog dve pljačke iz mržnje. Zagrebačko opštinsko državno tužilaštvo objavilo je da je uhapšen mladić od 22 godine, a ubrzo se otkrilo da je on pevačicin naslednik.

Anđa se ovim povodom oglasila na svom Fejsbuk profilu i potvrdila priče da je reč o njenom sinu.

- Moj sin je alkoholičar. Bolesnik. Zavisnik. Ne od droge, već od alkohola - napisala je, dodajući da je to bolest koja je, prema njenim rečima, društveno prihvaćena i lako dostupna.