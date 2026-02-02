ŽENA NIKOLE ROKVIĆA SE SKINULA U BIKINI I POKAZALA TELO BOGINJE! Ona je majka troje dece, a izgleda savršeno
Bojana Barović, supruga pevača Nikole Rokvića i majka troje dece, zapalila je društvene mreže svojim izgledom. Na najnovijoj fotografiji, Bojana (42) pozira u bikiniju, ležeći na ivici bazena, a mnogi su joj poručili da ima telo boginje.
Savršene linije, skladne proporcije i zategnuto telo izazvali su pravu buru komentara, a pratioci su ostali zapanjeni činjenicom da Bojana u ovim godinama izgleda bolje nego ikada.
Osim što je očarala svojim izgledom, Bojana je pokazala i samopouzdanje dok je pozirala okružena palmama i egzotičnim ambijentom.
Savršeno letovanje
Nedavno posetili luksuznu destinaciju, cena noćenja ide i do 4.000 evra
Inače, Nikola Rokvić sa Bojanom Barović ima troje dece,a ona se nedavno na svom profilu na Instagramu pohvalila kako ona i Nikola provode zajedno vreme na romantičnoj večeri, a onda je pokazala .
U pitanju su bile Toskana i Umbrija, koje se nalaze u centralnoj Italiji i koje su poznate po prelepim pejzažima, istoriji i kulturi, a bili su smešteni u jednom od najboljih hotela.
Cena noćenja ide i do 4.000 evra, dok je minimala cena koja se prikazuje oko 1.700 evra.