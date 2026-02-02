Slušaj vest

Bojana Barović, supruga pevača Nikole Rokvića i majka troje dece, zapalila je društvene mreže svojim izgledom. Na najnovijoj fotografiji, Bojana (42) pozira u bikiniju, ležeći na ivici bazena, a mnogi su joj poručili da ima telo boginje.

Savršene linije, skladne proporcije i zategnuto telo izazvali su pravu buru komentara, a pratioci su ostali zapanjeni činjenicom da Bojana u ovim godinama izgleda bolje nego ikada.

Osim što je očarala svojim izgledom, Bojana je pokazala i samopouzdanje dok je pozirala okružena palmama i egzotičnim ambijentom.

Bojana Barović I Nikola Rokvić Foto: Printscreen/Instagram

Savršeno letovanje

Nedavno posetili luksuznu destinaciju, cena noćenja ide i do 4.000 evra

Inače, Nikola Rokvić sa Bojanom Barović ima troje dece,a ona se nedavno na svom profilu na Instagramu pohvalila kako ona i Nikola provode zajedno vreme na romantičnoj večeri, a onda je pokazala  .

Nikala Rokvić i Bojana Barović na letovanju u Toskani  Foto: Printscreen/Instagram

U pitanju su bile Toskana i Umbrija, koje se nalaze u centralnoj Italiji i koje su poznate po prelepim pejzažima, istoriji i kulturi, a bili su smešteni u jednom od najboljih hotela.

Cena noćenja ide i do 4.000 evra, dok je minimala cena koja se prikazuje oko 1.700 evra.

Ne propustiteStarsRIJALITI PAROVI KOJI SU PROŠLI GOLGOTU, ALI JE LJUBAV POBEDILA: Zavoleli su se ispred kamera i stvorili porodice, a neki od njih su danas ponosni roditelji
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered-Recoveredaaa.jpg
StarsNIKOLA I BOJANA IMALI PROBLEME U BRAKU! Pevač bio brutalno iskren: U jednom trenutku smo rekli da ćemo se razići
sava-centar-03092024-0824.jpg
StarsCENA NOĆENJA I DO 4.000 €! Nikola Rokvić odveo Bojanu u čist luksuz - hotel kao iz filmova, pogled na vinograde, zalazak sunca... (FOTO)
Nikala Rokvić i Bojana Barović na letovanju
StarsKO BI REKAO? Bojana Barović je starija od Nikole Rokvića, a evo i koliko: Važe za najlepši i najskladniji par na estradi
bojananikolarokvic.jpg