Bojana Barović, supruga pevača Nikole Rokvića i majka troje dece, zapalila je društvene mreže svojim izgledom. Na najnovijoj fotografiji, Bojana (42) pozira u bikiniju, ležeći na ivici bazena, a mnogi su joj poručili da ima telo boginje.

Savršene linije, skladne proporcije i zategnuto telo izazvali su pravu buru komentara, a pratioci su ostali zapanjeni činjenicom da Bojana u ovim godinama izgleda bolje nego ikada.

Osim što je očarala svojim izgledom, Bojana je pokazala i samopouzdanje dok je pozirala okružena palmama i egzotičnim ambijentom.

Savršeno letovanje

Nedavno posetili luksuznu destinaciju, cena noćenja ide i do 4.000 evra

Inače, Nikola Rokvić sa Bojanom Barović ima troje dece,a ona se nedavno na svom profilu na Instagramu pohvalila kako ona i Nikola provode zajedno vreme na romantičnoj večeri, a onda je pokazala .

U pitanju su bile Toskana i Umbrija, koje se nalaze u centralnoj Italiji i koje su poznate po prelepim pejzažima, istoriji i kulturi, a bili su smešteni u jednom od najboljih hotela.