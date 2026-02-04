Slušaj vest

Nekadašnja partnerka Dragana Kojića Kebe, tekstopisac Ljiljana Jevremović, po svemu sudeći konačno je pronašla čoveka svog života. Sudbina je htela da je sasvim slučajno sretnemo u jednom beogradskom tržnom centru, a već na prvi pogled bilo je jasno da iz nje zrače zadovoljstvo i unutrašnji mir kakav dugo nismo imali prilike da vidimo.

Blista od sreće

Sreća joj otvorila vrata

Ljiljana je bila vidno raspoložena, nasmejana i opuštena, bez trunke one težine koja je godinama pratila njeno ime. Kako smo imali priliku da čujemo tokom kratkog telefonskog razgovora kojem smo slučajno prisustvovali, u šoping mol nije došla tek onako, već sa posebnim razlogom da preuzme verenički prsten koji ju je čekao u jednoj poznatoj zlatari. Upravo o tom detalju je, ne skrivajući emocije, razgovarala telefonom, a osmeh koji joj se nije skidao s lica govorio je više od bilo kakve potvrde.

Kako saznajemo budući mladoženja je privatnik kojeg godinama poznaje, a koji joj je pre nekoliko meseci otkrio svoja osećanja.

Život Jevremovićeve, kako je i sama u više navrata isticala, podseća na pravi roman pun preokreta, dramatičnih poglavlja, ali i velikih pobeda. Kao jedan od najuspešnijih tekstopisaca na domaćoj estradi, ostavila je neizbrisiv trag, potpisujući brojne hitove koji se i danas slušaju. Ipak, njen privatni život često je bio pod lupom javnosti, naročito nakon burnog odnosa sa Draganom Kojićem Kebom, koji je godinama punio novinske stupce.

Nije imala sreće u lubavi

Bogata biografija

Iza sebe ima brojne uspone i padove, pravne borbe, razočaranja, ali i snagu da se svaki put podigne i krene dalje. Uprkos estradnoj slavi i uspehu, Ljiljana je odlučila da se povuče iz javnosti i započne potpuno drugačiji život. Danas, kako sama priznaje, živi „u ilegali“, daleko od reflektora, kamera i estradnih intriga.

Umesto glamura, izabrala je mir. Umesto crvenih tepiha, običan, pošten rad. Trenutno radi kao prodavačica i ne krije da joj takav život prija, jer joj donosi stabilnost i unutrašnji balans koji joj je dugo nedostajao. Ljudi koji je danas sreću kažu da je skromna, ljubazna i nenametljiva, a malo ko bi na prvi pogled rekao da je reč o ženi koja je nekada krojila vrhove muzičkih top-lista.

Izgleda da je, posle svega što je prošla, Ljiljana konačno dočekala svoje srećno poglavlje i u ljubavi i u životu. Ako je suditi po osmehu koji smo videli tog dana u tržnom centru i vereničkom prstenu koji je s nestrpljenjem čekala da preuzme, pred njom je period ispunjen mirom, sigurnošću i ljubavlju kakvu je, bez sumnje, zaslužila.