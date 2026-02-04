UDAJE SE KEBNA BIVŠA LJUBAVNICA! Ljiljana Jevremović u zlataru došla po skupoceni prsten, evo ko je budući mladoženja
Nekadašnja partnerka Dragana Kojića Kebe, tekstopisac Ljiljana Jevremović, po svemu sudeći konačno je pronašla čoveka svog života. Sudbina je htela da je sasvim slučajno sretnemo u jednom beogradskom tržnom centru, a već na prvi pogled bilo je jasno da iz nje zrače zadovoljstvo i unutrašnji mir kakav dugo nismo imali prilike da vidimo.
Blista od sreće
Sreća joj otvorila vrata
Ljiljana je bila vidno raspoložena, nasmejana i opuštena, bez trunke one težine koja je godinama pratila njeno ime. Kako smo imali priliku da čujemo tokom kratkog telefonskog razgovora kojem smo slučajno prisustvovali, u šoping mol nije došla tek onako, već sa posebnim razlogom da preuzme verenički prsten koji ju je čekao u jednoj poznatoj zlatari. Upravo o tom detalju je, ne skrivajući emocije, razgovarala telefonom, a osmeh koji joj se nije skidao s lica govorio je više od bilo kakve potvrde.
Kako saznajemo budući mladoženja je privatnik kojeg godinama poznaje, a koji joj je pre nekoliko meseci otkrio svoja osećanja.
Život Jevremovićeve, kako je i sama u više navrata isticala, podseća na pravi roman pun preokreta, dramatičnih poglavlja, ali i velikih pobeda. Kao jedan od najuspešnijih tekstopisaca na domaćoj estradi, ostavila je neizbrisiv trag, potpisujući brojne hitove koji se i danas slušaju. Ipak, njen privatni život često je bio pod lupom javnosti, naročito nakon burnog odnosa sa Draganom Kojićem Kebom, koji je godinama punio novinske stupce.
Nije imala sreće u lubavi
Bogata biografija
Iza sebe ima brojne uspone i padove, pravne borbe, razočaranja, ali i snagu da se svaki put podigne i krene dalje. Uprkos estradnoj slavi i uspehu, Ljiljana je odlučila da se povuče iz javnosti i započne potpuno drugačiji život. Danas, kako sama priznaje, živi „u ilegali“, daleko od reflektora, kamera i estradnih intriga.
Umesto glamura, izabrala je mir. Umesto crvenih tepiha, običan, pošten rad. Trenutno radi kao prodavačica i ne krije da joj takav život prija, jer joj donosi stabilnost i unutrašnji balans koji joj je dugo nedostajao. Ljudi koji je danas sreću kažu da je skromna, ljubazna i nenametljiva, a malo ko bi na prvi pogled rekao da je reč o ženi koja je nekada krojila vrhove muzičkih top-lista.
Izgleda da je, posle svega što je prošla, Ljiljana konačno dočekala svoje srećno poglavlje i u ljubavi i u životu. Ako je suditi po osmehu koji smo videli tog dana u tržnom centru i vereničkom prstenu koji je s nestrpljenjem čekala da preuzme, pred njom je period ispunjen mirom, sigurnošću i ljubavlju kakvu je, bez sumnje, zaslužila.