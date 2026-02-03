Slušaj vest

Godinama su treperi i izvođači urbanog zvuka važili za apsolutne vladare muzičke scene. Spotifaj i Jutjub liste, milionski strimovi i velika zarada išli su u korist Vojaža, Henija, Relje, Zere i drugih izvođača pomenute muzike, koji su postali sinonim za novu generaciju slušalaca. Međutim, 2025. godina donela je jasan preokret - pop-folk pevačice su ponovo preuzele primat, a ključnu ulogu u tome odigrao je Jutjub.

U prethodnom periodu treperi su bili najslušaniji upravo na Spotifaju, platformi koju dominantno koriste mlađe generacije. I danas se oni tamo i dalje dobro drže, što potvrđuju i brojke mesečnih slušalaca: Vojaž ima 933.122, Relja 813.262, Heni 447.494, dok Zera beleži 312.076 slušalaca. Ipak, i pored toga, Spotifaj više ne daje kompletnu sliku stvarne popularnosti.

Jutjub pregledi velika razlika

Jutjub, platforma koju slušaju ljudi od 7 do 77 godina, jasno pokazuje ko je stvarni pobednik. Upravo tu su folk pevačice ubedljivo preveslale trepere, i to ne samo po ukupnim pregledima već i po dugovečnosti hitova.

Nataša Bekvalacje u oktobru 2025. objavila album koji važi za jedan od najslušanijih u regionu, a upravo joj je taj projekat omogućio da se ponovo popne na sam vrh. Sa 718.388 mesečnih slušalaca na Spotifaju i milionskim Jutjub pregledima, Nataša je dokazala da i zrela karijera može da parira savremenim trendovima.

Sa preko 50 miliona pregleda na Jutjubu samo od pesama sa poslednjeg albuma, koji je objavila u oktobru, Bekvalčeva je zaradila otprilike između 75.000 i 100.000 evra. Uzećemo u obzir da nijednom izvođaču ne ide kompletna zarada od muzičkih platformi, pa 25 odsto zarade ide Sokoju, drugi deo deli se u dogovoru sa autorima, pa kad se sve pravilno raspodeli, ono što ostane jeste njihova zarada.

Ceca Ražnatovićje u poslednje dve godine objavila svega tri nove pesme, ali njena snaga leži u katalogu koji ne prestaje da oživljava. Stari hitovi konstantno beleže ogromne preglede, pa smo i prethodne godine pisali da je Ceca najslušanija pevačica na celom Balkanu, što je pokazala Jutjub statistika. Njene numere publika iznova vraća u trending, što Cecu čini jednom od najstabilnijih izvođača na sceni. Na Spotifaju je prati 455.336 slušalaca, ali na Jutjubu njene brojke višestruko nadmašuju konkurenciju. Ona je jedna od retkih koja na Jutjubu ima preko milion pretplatnika, tačnije 1.420.000, pa se njena zarada u poslednjih godinu dana samo od Jutjuba kreće od 100.000 do 300.000 evra.

Milica Pavlović je tokom 2025. objavila samo jednu pesmu, ali iz 2024. godine ima čak tri numere, od kojih su dve postale megahitovi. Njeni spotovi i dalje beleže snažan rast pregleda, dok na Spotifaju ima 387.901 slušaoca mesečno. Što se Jutjuba tiče,ako se od 1.000 pregleda zaradi oko dva evra, Milica se u prethodne dve godine može pohvaliti sumom od preko 100.000 evra. Milica, kao i Ceca i Tea, ima svoju izdavačku kuću, pa je onda podela zarađenog mnogo manja nego što je to, na primer, slučaj sa Natašom Bekvalac.

Tea Tairović sa 458.193 slušalaca ima konstantan rast i jednu od najlojalnijih publika na sceni. Međutim, njen Jutjub je od mlađih izvođača najpraćeniji, pa ima skoro 700.000 pretplatnika, a s obzirom na to da je u poslednje dve godine objavila oko 30 novih pesama, ona je vrednim radom zaradila, kao i njena starija koleginica Svetlana Ražnatović, od 100.000 do 300.000 evra.

Aleksandra Prijović je poseban fenomen. Iako već dve godine nije objavila nijednu novu pesmu, njene stare numere se i dalje slušaju sa istim žarom. Sa 444.777 mesečnih slušalaca na Spotifaju i stabilnim milionskim Jutjub pregledima, Prijovićka pokazuje da popularnost ne zavisi nužno od hiperprodukcije.

Nisu više popularni na jutjubu

S druge strane, treperi se suočavaju sa padom interesovanja na Jutjubu. Vojaž i Heni u poslednje vreme objavljuju pesme koje često ne prelaze ni milion pregleda. Vojaž je pre dve godine objavio album, ali je jedini projekat koji je privukao širu pažnju bio duet sa Cecom.

Heni, nakon odlaska iz Generacije Zed, pokušava sa samostalnim projektima, ali bez značajnijeg uspeha. Zera je gotovo nestala sa radara publike, dok je Relja, i pored albuma objavljenog prošlog leta, najveću pažnju izazvao s duetom sa suprugom Nikolijom "Baš mi se sviđa" i pesmom "Limiti".

Dok su folk pevačice u istom periodu na Jutjubu zarađivale stotine hiljada dolara, većina trepera se u poslednje dve godine zadržala na desetinama hiljada. Vojaž je mogao da zaradi do 70.000, Heni oko 36.000 evra, Relja je mogao da dosegne i trocifreni broj, pa je zaradio oko 100.000 evra, dok Zera nije stigla ni do 20.000 evra.

Iako treperi i dalje imaju snažno uporište na Spotifaju među mlađom publikom, Jutjub je presudio. Folk pevačice su, zahvaljujući široj publici, dugovečnosti hitova i ogromnim pregledima ponovo zauzele vrh muzičke scene. Era trepera polako ali sigurno bledi - barem kad je reč o ukupnom uticaju i stvarnoj popularnosti.