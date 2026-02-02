Slušaj vest

Edita Aradinović prisetila se perioda kada ju je influenser Vaj Vaj nazvao "matorom" i trenutka kada je zbog toga raskinula sa sedam godina mlađim momkom.

Pevačica, koja je raskinula sa partnerom Nenadom Stevićem, s kojim čeka bebu, sada je prilikom gostovanja u jednom podkastu priznala da je zbog svojih godina imala veliku nesigurnost.

Edita se prisetila perioda kada ju je pre par godina influenser Vaj Vaj nazvao "matorom", a baš tada bila je u vezi sa sedam godina mlađim momkom.

Edita Aradinović danas Foto: Kurir Televizija, printscreen YT, Damir Dervišagić

- Moram nešto da priznam, kada ste objavili taj klip ja nisam znala koliko će daleko to da ode i kada je otišlo viralno ja sam se naljutila, a nisam htela da priznam. Udario me je kompleks, na nešto što je mene u tom trenutku zabolelo. Ja sam tada bila zaljubljena u sedam godina mlađeg momka i ostavila sam ga iz tog razloga i moje nesigurnosti i straha da sam matora - priznala je Edita u podkastu "Voškast".

Edita raskinula s ocem svog deteta

Podsetimo, Edita Aradinović stavila je tačku na emotivnu vezu sa partnerom Nenadom Stevićem. Kako je Kuri saznao iz izvora bliskih paru, njih dvoje su doneli zajedničku i promišljenu odluku da se raziđu, ali da ostanu u korektnim i prijateljskim odnosima, bez tenzija i javnih sukoba.

Edita Aradinović ponovo sama Foto: Instagram, BoBa Nikolić, Printscreen/Instagram, Marko Karović

Vest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pevačice. Prema rečima izvora, odluka o razlazu nije doneta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.

