MAJA MARINKOVIĆ I ANELI AHMIĆ NAPUSTILE ELITU 9! Željko Mitrović doneo važnu odluku
Maja Marinković i Aneli Ahmić rano jutros su nakratko napustile "Elitu 9" kako bi prisustvovale ranije zakazanom ročištu po tužbi Marinkovićeve.
Iako su sada skoro pa najbolje drugarice u rijalitiju, poznato je kakav su odnos imale tokom "Elite 7", kada su se međusobno vređale i klevetale. Maja je zbog svega izrečenog na svoj račun protiv tada ljute suparnice podnela čak deset tužbi, a danas su imale zakazano ročište na koje ih je pustio Željko Mitrović.
Ročište je održano u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, gde su nešto pre 9 časova došle odvojenim automobilima, u pratnji pripadnika obezbeđenja i članova produkcije. U sudnici su se zadržale više od sat i po vremena, a po završetku ročišta samo su projurile s obezbeđenjem, smestile se u različita vozila i uputile nazad ka Šimanovcima.
Nisu htele da pričaju o detaljima
Po povratku u Elitu nisu želele da otkrivaju šta se tamo desilo.
Nakon kratkog razgovora sa Janjušem, Maja je otišla kod Aneli i prenela joj sve.
- Pita me Janjuš šta je bilo, o privatnim stvarima se ne priča - navela je Maja.
- Neka se misle. Samo reci "Gori Budva" - rekla je Aneli.
