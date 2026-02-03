Slušaj vest

Maja Marinković i Aneli Ahmić rano jutros su nakratko napustile "Elitu 9" kako bi prisustvovale ranije zakazanom ročištu po tužbi Marinkovićeve.

Iako su sada skoro pa najbolje drugarice u rijalitiju, poznato je kakav su odnos imale tokom "Elite 7", kada su se međusobno vređale i klevetale. Maja je zbog svega izrečenog na svoj račun protiv tada ljute suparnice podnela čak deset tužbi, a danas su imale zakazano ročište na koje ih je pustio Željko Mitrović.

Ročište je održano u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, gde su nešto pre 9 časova došle odvojenim automobilima, u pratnji pripadnika obezbeđenja i članova produkcije. U sudnici su se zadržale više od sat i po vremena, a po završetku ročišta samo su projurile s obezbeđenjem, smestile se u različita vozila i uputile nazad ka Šimanovcima.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Peintscreen Instagram, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Nisu htele da pričaju o detaljima

Po povratku u Elitu nisu želele da otkrivaju šta se tamo desilo.

Nakon kratkog razgovora sa Janjušem, Maja je otišla kod Aneli i prenela joj sve.

- Pita me Janjuš šta je bilo, o privatnim stvarima se ne priča - navela je Maja.

- Neka se misle. Samo reci "Gori Budva" - rekla je Aneli.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Shutterstock, Petar Aleksić

Pogledajte dodatni snimak: