Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović juče se porodila i na svet donela dečaka, kome je dala ime Bogdan. Radosne vesti podelila je i sa svojim pratiocima, a ubrzo su počele da pristižu brojne čestitke prijatelja i bliskih ljudi.

Milica je na svom Instagram profilu objavila neke od poruka koje su joj upućene, među kojima su se našle želje poput: „Dobrodošao, dečače“, „Mile, čestitam od srca“, „Neka je zdrav, srećan i radostan mali princ“, „Dobrodošao lepi, tetkin dečače. Bravo za mamu, volimo vas“, kao i „Srećno rođenje sina, nek je živ i zdrav“.

Evo gde će živeti Milica s bebom

Podsetimo, pevačica se i dalje nalazi u porodilištu, ali će uskoro izaći i sa svojim sinom se uputiti u stan, koji je kupila pre nekoliko godina.

1/5 Vidi galeriju Pevačica menja život zbog bebe Foto: ATA images, ATA

Kako prenose mediji, kvadrat Miličinog stana vredi i do 5.000 evra, a u komšiliku joj je gotovo pola estrade. Milica Pavlović, Nadica Ademov, Katarina Grujić, Saša Kovačević,Sandra Afrika, ali i Miličin kum Stevan Anđelković. Ono što je zanimljivo, a tiče se ovog kompleksa, je to da postoji obezbeđenje na samom ulazu u kompleks, zabranjeno je snimanje kamerom, a i samo naselje je okovano kamerama.

Poreklo imena Bogdan

1/13 Vidi galeriju Milica Todorović u trudnoći Foto: Boba NIkolić, Mondo, Printscreen Instagram

Bogdan spada u grupu staroslovenskih ličnih imena, jedno vreme je bilo zapostavljeno, a u poslednje vreme sve više dečaka tako zove.

Prema starim verovanjima, muška deca sa imenom Bogdan su bila "zaštićena od Boga" koji im je darivao dobro zdravlje, sreću i uspeh u životu, ili su pak bila prvorođena deca koja su "dugo i željno očekivana", odnosno čiji roditelji nisu dugo mogli da imaju potomstva. U tom slučaju deca nosila ovo ime, jer su "bogom dana".

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: