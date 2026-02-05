Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović porodila se trećeg februara i na svet donela sina Bogdana, međutim sada su se pojavili navodi da je otac njenog deteta u braku i da ima dvoje dece. Njegova supruga otkrila je sada šok detalje.

- On je meni rekao da on neće da se razvede od mene, on i dalje živi u našoj kući. On svoju ženu i decu neće ostaviti. Ja znam da se on neće razvesti jer smo mi u braku 19 godina, neće se od mene razvesti. Ja sam ceo život sa njim, ne znam kako su se oni spojili i kako se to desilo. Znam da on i Milica imaju neke zajedničke drugare, mene taj svet ne zanima, ja sam normalna žena, zaposlena... Ne znam ko su ti ljudi sa kojima se on druži - rekla je LJ. M. i dodala da je njen suprug sinoć bio na proslavi povodom rođenja sina, a onda se vratio u njihovu kuću i legao da spava.

- On je sinoć otišao na tu proslavu, vratio se kuć kod mene i legao da spava. Strašno, da ne verujete... Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Ja želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi - poručila je ona i otkrila u kakvom je sada stanju cela porodica zbog svega što ih je zadesilo.

- Bila sam kod lekara, na lekovima sam mesec dana, mnogo sam potresena, moja deca i ja mnogo patimo. Ja moram da zaštitim svoju decu, to je prvo i osnovno, a ostalo kako bude. Pijem jake lekove za smirenje, kao i moj sin od 18 godina koji je takođe pod jakim stresom, i to je to što možete od mene da čujete - otkrila je LJ. M.

"Mi imamo dva sina"

Navodna supruga oca deteta Milice Todorović izjavila je da trenutno preživljava pakao i da je sa pevačicom razgovarala.

Kako pišu domaći mediji u pitanju je muškarac koji je već u braku i ima dvoje dece. Navodno njegova supruga Lj. M. (ime i prezime poznato redakciji Pinka) oglasila se.

- Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s devojkom lepo pričala, sa njim nisam lepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona.

