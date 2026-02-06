Slušaj vest

Još od početka „Elite 7“ neprestano se spekuliše o odnosu i navodnom braku Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, odnosno o tome da li su zaista bili u braku ili su samo živeli u vanbračnoj zajednici.

Tuča Aneli Ahmić i Asmina Gurdžića Foto: Printscreen YouTube

Tokom „Elite 7“, ali i „Elite 8“, Aneli je tvrdila da su se ona i Asmin venčali po šerijatskim običajima, dok je Asmin to uporno negirao, ističući da su živeli zajedno isključivo zbog njihove zajedničke ćerke Nore.

Rasrava o njihovom odnosu i braku traje i u Eliti 9, a sada su isplivale prepiske Asmina i Site koja je vodila Anelin profil dok je ona bila u Eliti 7.

Naime, u prepiskama se vidi kako Asmin traži od Site da prizna da on nije bio u braku sa Aneli, što je ona i napisala.

U jednom momentu Sita i pište da nikada nije rekla da su njih dvoje bili u braku, a Asmin navodi da mu je smešno da ga Aneli oslovljava "bivši suprug" kada nikada nisu bili u braku.

1/4 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- To je bio mehmedalija Karamujić, to je bilo kod mene u kući u Sarajevu. Moja mama je bila, moj brat...Sređeno je da on dođe iz Brčkog, moj prvi rođak je bio tu, bio je od brata najbolji prijatelj kada je on sve to radio. Isterivao je Asminu to, onda nas je posle pola sata venčao, na kameri je bio njegov najbolji prijatelj, kum - rekla je Aneli.

- Da li ste to venčanje zakazali unapred ili je on došao da isteruje đavola, pa ste došli spontano do toga - pitao je voditelj, na šta je ona odgovorila:

- Ne, njegov najbolji drug je insistirao da to bude tada. To je organizovao njegov najbolji prijatelj...Nismo potpisali ništa.

Misteriozna poruka

Podsetimo, Aneli Ahmić imala je vrlo misterioznu poruku za svoju sestru Situ Ahmić.

– Zamoliću sestru da se javi Maidi. Kontaktiraj je i reci joj da ti da broj mog bankara. Kada dobiješ broj, nazovi ga i samo pitaj da li je sve u redu sa mojim računom. Kad bude prva prilika da se to negde napiše – dodala je ona.