Milica Todorović se porodila 3. februara i na svet donela sina Bogdana, a od tata je u žiži javnosti zbog svog partnera. Nakon proslave rođenja deteta oglasila se zakonita supruga njenog partnera koja tvrdi da je sa njim 19 godina u braku , te je nastao potpuni haos.

Milica nekada

Todorovićeva važi za jednu od najtraženijih pevačica i takmičara Zvezda Granda. Prvi put u javnosti pojavila se na audiciji za Zvezde Granda sa samo 13 godina.

Na estradnoj sceni tada bila je vrcavi devojčurak, a srca publike je osvojila odmah iako je bila najmlađi učesnik takmičenja. U sezoni u kojoj se takmičila odnela je pobedu, a njeni uspesi su se od tada samo nizali.

Pored pesme i glumačkog talenta, mnogima je zanimljiva zbog besprekornih imitacija koje vrlo brzo na mrežama postanu viralne.

Godinama je verna timu plavuša, a malo ko se seća kako je izgledala na početku karijere i prilikom prvog pojavljivanja u javnosti.

Milica je postala miljenica publike, ali i kolega sa estrade koji imaju samo reči hvale o njoj.

Milica u jeku skandala

Podsetimo, Todorovićeva je u jeku skandala zbog partnera sa kojim je nedavno dobila sina Bogdana.

Nakon gala slavlja koje je trajalo do ranih jutarnjih časova oglasila se zakonita supruga oca njenog deteta.

Ispovest zakonite supruge

Kako navodi, nakon što je posumnjala u odnos svog supruga i Milice, odlučila je da je lično potraži.

– Potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade i pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Sa njom sam razgovarala lepo, sa njim nisam – ispričala je ona.

Dodaje da, iako je imala sumnje, nikada nije proveravala poruke niti tragala za dokazima, jer je verovala u brak koji traje gotovo dve decenije.

– Mi smo 19 godina u braku, imamo normalan odnos i ne znam šta joj je on govorio, niti šta je ona planirala. Rekla mi je da su oni u vezi godinu dana i da čeka da se mi razvedemo – tvrdi ona.

Prema njenim rečima, njen suprug joj je rekao da ne želi da napusti porodicu, dok nije sigurna kakvu je priču plasirao Milici.

– Milica želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala ništa za našu decu, to je uopšte nije interesovalo. Najbitnije joj je bilo da li smo mi u braku i kako funkcionišemo – kaže sagovornica.

Ističe da nakon tog susreta nije bilo daljeg kontakta, kao i da nije imala nameru da pevačicu napada.

– Nisam je napadala, čak sam je i zaštitila. Sve je ovo baš strašno – zaključila je ona za Pink.rs.

Prva izjava Milice iz porodilišta nakon skandala

"Od stresa sam izgubila mleko"

Milica Todorović oglasila se iz porodilišta i otkrila kako se oseća i kroz šta prolazi.

Pevačica je u izjavi priznala da joj se ostvarila najveća želja, ali i da joj se desilo ono što nije želela - izgubila je mleko.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica i dodala:

- Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - poručila je pevačica.