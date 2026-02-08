Slušaj vest

Vesna Zmijanac 4. januara napunila je 69. godina, izašla je iz bolnice i najveća rođendanska želja bila joj je da ove godine bude zdrava.

Ipak, jedan segment Vesninog života, već godinama trpi, a u ispovesti za jedan magazin svojevremeno je otkrila zašto bira da bude emocionalno usamljena.

Problemi u mladosti

U ispovesti Vesna je otkrila da je na sebe preuzela ulogu muškarače još u ranoj mladosti, kako je lepota ne bi skupo koštala:

– Svi su u meni videli samo to, lepoticu, dok sam ja najčešće tražila drugačiji pogled i mišljenje. Mnogo puta sam htela nekome da budem samo drugarica i na kraju, kako me ta lepota ne bi debelo koštala, pronašla sam način da dođem do svog cilja, glumeći muškaraču – rekla je Vesna i otkrila da se u vreme svoje najveće popularnosti, osećala najusamljenije:

– Često sam se osećala usamljeno, jer su svi u meni gledali pevačicu Vesnu Zmijanac, s kojom žele da se druže i dive joj se, a ne Vesnu običnu ženu, odličnu kuvaricu, što sam, između ostalog, i bila kada se reflektori pogase. Tu Vesnu nisu poznavali niti su želeli da upoznaju. Stoga se dešavalo da sam se često s nastupa ili nekog privatnog druženja vraćala još usamljenija nego da sam ostala kod kuće. Mnogo puta sam se pokajala i kajem se zbog svega i danas što sam dragoceno vreme davala ljudima koji to ne zaslužuju. S godinama i iskustvom naučila sam da ih bolje procenjujem i na njihovim licima već kroz par minuta pročitam šta im je baba jela kako bi imali plave oči. Većina je bila površna, što je meni u samom startu bilo jasno. Lakše mi je, stoga, bilo da budem sama, čitam i bavim se stvarima koje su me ispunjavale, a ne da mlatim praznu slamu.

O partnerima

Ispovest Vesne Zmijanac dala je osvrt i na njene emotivne partnere, te je otkrila da je često birala „tuđe“ muškarce, što je bio jedan od problema zbog kojih je ostajala sama.

– Bilo je onih koji su to uspevali, ali tu su onda nastupali problemi druge vrste. Naime, najčešće je ta osoba s kojom sam se poklapala na svim nivoima bila tuđa. To je bilo veliki problem kroz moj život, a posebno nakon što sam napunila 30 godina. Dok sam bila mlada i u uzrastu da formiram zajednicu, bila mi je važnija karijera. Trčala sam tamo i ovamo, to vam je život nas pevača. Imala sam ja i drugu varijantu, da se odreknem muzike i budem ono što su svi ti muškarci od mene hteli. Oni se, naime, svi zaljube u Vesnu Zmijanac, a onda bi posle par meseci voleli da me zatvore u kuću da im kuvam. To bi im prijalo, ali ja sam u tim situacijama umela da se okrenem i odem bez objašnjenja i pozdrava – istajka je Vesna da je odlazila čak i kada je puno volela:

– Uglavnom je tako i bilo, ali spas sam pronalazila u pesmi koju sam volela više od svih njih. Nijedan pojedinac nije uspevao da me usreći u meri u kojoj su to mogli muzika i publika.

Iako je želela više dece, rodila je samo Nikoliju i u potpunosti joj se posvetila:

– Da sam se ja pitala, rodila bih još petoro, ali nekako nije više išlo. Ne znam, možda se nisam ni trudila dovoljno. Nikolija je bila prekretnica u mom životu, dobila sam je kasno, sa 33. To je bila velika odgovornost, prioriteti su mi se promenili, jednostavno, počela sam da živim drugačijim životom. S majčinstvom žena do kraja života postaje lišena slobode, ali je i najsrećnija na svetu.

– Kada je Nikolija dobila drugu ćerku, Rea se ućutala, a ja da je utešim, kažem joj: “Ti si bakina prva radost”, a ona mi sa svega pet godina pokaže prstom na Nikoliju i kaže: “Ne, nisam ja, već mama”. Prepametna je, dok je ova mala pravi šećer. Samo se smeje. Milost je kada uđe u kuću, a baka kada god može pomaže. Kotarice idu tamo i ovamo. I Nikolija, kada je bila mala, imala je deku servis, Vladinog oca. Bio je tu za sve, da je vodi u obdanište, odveze, doveze, dok sam je ja pratila gde je, s kim je. U neku ruku sam je, doduše, i puštala. Bile smo opuštene dok ne uočim da tu nešto nije kako treba. Vrlo svesno smo tada umele da zakočimo, uozbiljimo se i po kratkom postupku dovedemo u red to što ne valja, tako je i danas.

