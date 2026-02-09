Slušaj vest

Harem Girls ponovo su odlučile da se upuste u avanturu Pesme za Evroviziju. Prošlogodišnja numera je bila jedan od favorita, a ove godine predstaviće se u saradnji sa Ivanom Krunić.

Kako su spojile snage i sa kakvim ambicijama ove godine ulaze u trku, otkrile su u emisiji "Stars specijal".

Harem Girls Foto: Kurir Televizija

- Nadamo se pobedi i potrudićemo se da se to i desi. Stvarno se svi trudimo, radimo vredno i nadamo se da će to publika prepoznati, jer najjači smo kao ceo paket - kaže pripadnica Harem Girlsa.

Ivana Krunić istakla je veliko zadovoljstvo što je deo tima "Harem Girls":

- Mnogo smo lepo kliknule. One su glasale koga će da zovu za duet. I, eto, ja sam pobedila sa papirićima.

"Energije su se poklopile"

Haremke su prisustvovale koncertu Tee Tairović, gde je nastupala Ivana sa pesmom "Brat na brata". Ističu da im se njena energija veoma svidela.

- Nama se ona baš dopada. Predložili smo grupi. Svi su se nekako složili. Imali smo još neke izbore, čak sedam, osam. Bio je kao kasting. Znači, rijaliti šou - rekle su Haremke, a Ivana je istakla da je veoma ponosna na zajedničku pesmu:

Ivana Krunić Foto: Kurir Televizija

- Ja sam želela prvo da čujem taj neki demo pesme. I odmah mi se svidela. To je ta energija koju ja mnogo volim. Posle, kad sam ih upoznala, to je stvarno bilo rešeno. Mnogo su nam se sklopile energije. Isto razmišljamo muzički i scenski. Ja jedva čekam taj momenat kad mi izađemo na tu binu.

"Spremite se za nešto neviđeno"

Ističu i da su se prijavile sa željom za pobedom, te da su spremili još jači tim nego prošle godine:

- Spremili smo fenomenalne kostime. Videćete nešto neviđeno kod nas na nastupu.

Maja Nikolić se ove godine neće takmičiti na Pesmi za Evroviziju, poslala je dve pesme, međutim, ni jedna nije prošla:

- Mislim da nije pravi PZE bez Maje Nikolić. Tako da jako nam je žao zbog toga. I njoj je. Mi planiramo after na Vidikovcu kod Maje. Pozivamo i našu ekipu, želimo da se provedemo lepo sa vama - zaključuju Haremke.

Harem Girls ponovo u trci za Evrovizijsku scenu Izvor: Kurir televizija

