Snimak na kom se Zdravko Mamić zabavlja na koncertu Svetlane Cece Ražnatović na Jahorini izazvao je pravi haos u susednoj Hrvatskoj!

Zdravko Mamić i Ceca
Foto: Printscreen

Pomenuti klip na kom se vidi kako Mamić prilazi bini, uzima Cecu za ruku i ljubi je, na šta mu ona odgovara: "Inače, samo da znate, i ja sam vaš fan", u Srbiji je naišao samo na pozitivne komentare. Ipak, susret bivšeg čelnika Dinama nije se svideo komšijama.

Svetlana Ceca Ražnatović
Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Jedan od najglasnijih u negativnim komentarima bio je sinjski gradonačelnik i političar Miro Bulj, koji je na svom Fejsbuk profilu uputio otvoreno pismo, koje prenosimo u celosti.

Hrvatska prsa

- Mamićevo ljubljenje ruke Arkanovoj udovici je simbol jedne laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu. Laži da se domoljublje dokazuje samo pesmama i rečima, dok se istovremeno krade i beži od hrvatskog pravosuđa. Takvo "zajedničarsko domoljublje" treba odbaciti. Niste veliki Hrvati samo time što pevate domoljubne pesme i busate se u "hrvatska prsa". Ne možeš glumiti velikog Hrvata ako si ovu zemlju potkradao. Ne možeš se zaklinjati u narod, a gledati koga ćeš prevariti. Ne možeš se kititi zastavom, a Hrvatsku tretirati kao bankomat. Domovina se voli radom, poštenjem i odgovornošću, a ne glumom. Kako kaže Sveto pismo, po plodovima ih prepoznajte - poručio je Bulj.

Mamić.jpg
Foto: Printscreen / Youtube / K1 Televizija

I sama Ceca je nakon nastupa detaljnije prokomentarisala susret s bivšim fudbalskim funkcionerom.

- Jako sam se obradovala kad sam ga videla odmah tu pored bine. Zaista sam imala želju da ga pozdravim. Zdravko je autentičan lik i kad god mi padne raspoloženje, ja odem na Jutjub, gledam njegove intervjue i umirem od smeha, zato što je spontan. Baš ga briga šta će ko reći, govori ono što misli, a retki su takvi ljudi. Ja prva nisam ta koja bi rekla sve što misli, zato što ceo život vagam da ne povredim nekome osećanja, a kad su moja u pitanju, nikog nije briga. Zato gledam njegove klipove i kažem: "To, tako, bravo!" On je džentlmen, poznajem ljude koji su s njim bliski. O njemu imaju samo reči hvale - objasnila je pevačica za Telegraf.

Foto_Filip_Petrovic3 copy.jpg
Foto: Filip Petrović

Pored Ražnatovićeve, opšta halabuka u Hrvatskoj je nastala i zbog Ane Bekute i njenog predstojećeg koncerta u Zagrebu na Dan zaljubljenih.

Kako navode tamošnji mediji, njen koncert je posebno problematičan, i to zbog zabrane drugog koncerta hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona, kome je drugi koncert u Areni zabranjen. Njemu zahtev za održavanje koncerta 28. decembra nije dobio potvrdu Grada Zagreba, baš kao ni mogućnost održavanja novih koncerata u prostorijama kojima upravlja Grad.

Glavni razlog za to je odluka zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. On je ranije izjavio da novih koncerata neće biti ako se na Tompsonovom prvom koncertu u Areni 27. decembra ponovi skandiranje pozdrava "Za dom spremni", koji je sastavni deo pesme "Bojna Čavoglave".

Slobodan Milošević
Slobodan Milošević Foto: Profimedia

Hrvatima je posebno problematičan Bekutin koncert, koja je, kako oni navode, otkrila da u svom domu čuva kristalnu figuricu s likom Slobodana Miloševića.

"U Zagrebu Ana Bekuta koja poštuje Miloševića može, a Tompson ne može? Zašto je Tompson večna meta, a Ana Bekuta i kult Slobodana Miloševića ne postoje za hrvatske medije", glasi naziv jednog teksta, u kojem se navodi sledeće:

Teške optužbe

- Hrvatski levi i srednjostrujaški mediji već više od 30 godina vrte istu ploču: izvlače stare, mutne i kontekstualno neproverene fotografije na kojima Marko Perković Tompson navodno pozira pored slike Ante Pavelića i na temelju toga donose presudu - ustaša, ekstremista, problematičan lik kojeg treba izopštiti iz javnog prostora. Istovremeno, pred našim očima prolazi nešto daleko konkretnije i daleko opasnije, a da ne izaziva ni naslov, ni kolumnu, ni zgražavanje. Pevačica Ana Bekuta, koja 14. februara nastupa u zagrebačkoj Areni, godinama otvoreno neguje kult ličnosti Slobodana Miloševića. Posećuje njegov grob, čuva u svom domu "na posebnom mestu" njegovu unikatnu kristalnu figuru i javno govori o njemu s poštovanjem i emocijama.

Bekuta i Ceca Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Boba Nikolić, ATAIMAGES

Reč je o monstruoznom zločincu koji je bio arhitekta velikosrpske agresije, simbol ratova devedesetih i ključna politička figura iza zločina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Čoveku koga je smrt spasla od pravosnažne presude za genocid i zločine protiv čovečnosti - navodi se na Fejsbuk profilu Bosanska Posavina.

