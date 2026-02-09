Slušaj vest

Pevačica Zorica Marković prvi put je viđena u javnosti nakon što je nedavno hitno hospitalizovana zbog problema sa srcem.

Zorica se vratila u svoj dom, gde se oporavlja daleko od gradske gužve. Iako se kretala sporije nego inače, pevačica je izgledala dobro i sa osmehom pozdravljala komšije.

1/12 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Ana Paunković, Petar Aleksić

Nakon što je zbog virusa i srčanih tegoba hitno primljena u bolnicu, bila je smeštena na odeljenju kardiologije, gde joj je ukazana neophodna medicinska pomoć.

Pevačica je početkom godine iznenada napustila rijaliti "Elita 9" upravo zbog zdravstvenih komplikacija.

Zorica je viđena u crnoj trenerci i prsluku, sa dve papirne kese u rukama, a iako se kretala opreznije, delovala je raspoloženo i zadovoljno što se vratila kući. Njena vila, smeštena dalje od centra Beograda, pruža joj mir i idealne uslove za oporavak, prenosi Blic.

Otkrila da li se vraća u Elitu

1/7 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Boba Nikolić

- Ostalo je otvoreno i to ću znati posle kontrole koju ću imati za mesec dana, ja sam produkciji poslala uredno dokumentaciju. Sve zavisi od te kontrole nakon mesec dana, da vidimo kakvo će stanje biti, verovatno će biti i koronarografija. Moram povesti računa o svom zdravlju, kao što jesam i do sada. Ovaj virus je stvarno odvratan. Tako da, ja bih volela da se vratim, ali ja moram da slušam lekare. Naravno, hvala i produkciji na razumevanju.

Na pitanje da li zbog napuštanja rijalitija treba da plati neke penale, Zorica je za medije priznala:

- Ne, tu je sve čisto kao suza, kao što je uvek i bilo. Zato se uvek i vraćam. Poštujem tu kuću, pričaju da se na plaća, da radimo za produkciju... To su tolike gluposti.Što se tiče plaćanja, pa, ako spavaš i ne poštuješ pravila naravno da ćeš biti kažnjen. Ja bih prva to uradila. Što se mene tiče, ja to poštujem i uvek je bilo sve po dogovoru - rekla je ona za Telegraf.

