Slušaj vest

Milica Todorović se porodila pre nekoliko dana, a sinoć je objavila prvu fotorgafiju sa naslednikom.

Fotka na kojoj se vidi kako je mali Bogdan uhvatio Milicu za prst raznežila je ceo Instagram, te prikupila niz komentara.

Među onima koji su se oglasili na iznenađenje mnogih se našao i pevač Daniel Kajmakoski koji je pre samo nekoliko dana proživeo pravu dramu kada je otet u centru Beograda.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović na meti Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, ATA Images, Printscreen/Instagrtam, printscreen/instagram/emilija_i_sedam_patuljaka

- Ništa lepše od ovoga. Slava Bogu. Dobro nam došao, Bogdane - napisao je Daniel.

Otet u Beogradu

Makedonski pevač Daniel Kajmakoski je otet u centru Beograda i za njegov otkup se tražilo 20.000 evra.

Dva otmičara su ga ugurala u automobil uz pretnju smrću i pokušala da iznude novac.

1/8 Vidi galeriju Daniel Kajmakoski Foto: Fonet Ap, Damir Dervišagić, Printscreen

Napadači su delovali munjevito, a čim je Kajmakoski prišao svom vozilu, prislonili su mu pištolj na glavu i naredili mu da uđe u automobil.

Pod stalnom pretnjom oružjem napadači su pevača vezali i krenuli u divlju vožnju ka izlazu iz grada.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: