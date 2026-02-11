Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović jako je vezana za sestru Mariju koja je odnedavno počela da radi sa njom. Sada je Marija govorila o privatnom životu, odnosu sa sestrom, situaciji na estradi, ali i budućem zetu o kojem se malo zna.

Rada i Marija su rano ostale bez majke što je jako uticalo na njihov život i povezanost.

- Sve nas je promenilo. Mene lično, puno, jer sam od mamine maze postala neko ko sve mora i može da uradi sam, ko se više ne stidi i ne plaši ničega, jer sam tada shvatila da mogu da preživim sve kad sam to preživela. Uvek i zauvek biće mama, tuga ogromna i bol. Tata je moja sreća, moj mir i moja veza sa srećnim detinjstvom i divnim životom koji smo svi vodili.

Rada je rano počela da gradi pevačku karijeru, a Marija se trudila da sve ostale obaveze preuzme na sebe.

- Trudila sam se da budem sve! Da kada treba doletim za Beograd i pomognem sve što treba, da budem dostupna 24/7h, da zna da nije sama i da sam uvek tu, iako sam tada studirala u Kragujevcu. Ona, tata i nana su mi uvek bili na prvom mestu - naglašava Marija i dodaje da jedna rečenica koju bi uputila majci bi bila samo izliv najveće ljubavi.

- Rekla bih joj: "Volim te najviše na svetu, tu si, sve znaš!".

O estradi

Marija je nedavno i sama postala deo estrade, kada je počela da radi kao sestrin menadžer. Sada je rekla šta misli o ljudima sa estrade.

- Po mom mišljenju, opstaju radni, vredni, uporni, ostaju hitovi, spotovi, nastupi. To sve čini jednog pevača. Rada je 20 godina aktivna na terenu i kada je ima i kada je nema u novinama ili emisijama. Ona je zadobila poverenje naroda i ljubav koja traje, baš sa tim svojim osobinama. Privremenih saveznika imamo više. Probrani, dobri ljudi su oko nas, sa dobrom i zdravom energijom što je jako bitno i u životu i poslu. A, pravih prijatelja imamo sasvim dovoljno s obzirom na posao kojim se Rada bavi i koliko slobodnog vremena ima, ili bolje da kažem nema - kroz smeh je rekla.

O Radinom partneru

Rada Manojlović retko priča o emotivnom životu, ali nedavno je govorila o svadbi za izbranikom. Sada je Marija govorila o budućem zetu.

- Naravno da se ne libim da kažem svoje mišljenje, ko će ako neću ja. Moje je da imam svoje mišljenje, ali ne i da se mešam. Dokle god je ona srećna, ja podržavam i ne mešam se.Znali smo se pre njihove veze, tako da mi je bilo skroz okej. Iz višegodišnjeg prijateljstva i poštovanja njihov odnos se pretvorio u nešto više. Meni je dovoljno da je vidim i znam da li je srećna ili ne, a sada je srećna hvala Bogu.

"Milanu je mesto na sceni"

Marija je govorila i o Radinom bivšem dečku, Milanu Stankoviću koji se povukao sa scene.

- Naravno da je njemu mesto na sceni, on je rođen za to, ima dar od Boga, ali, takođe poštujem odluku da se povuče kad misli da treba ili vrati... Svako treba da radi onako kako oseća da je dobro za njega. Naravno da Rada i on imaju više zajedničkih tema oko muzike, pesama, ja više volim da ga smaram sa nekim drugim temama o lekovima, bolestima, hrani, sve što njega generalno nervira, a mene to zanima - kroz smeh je rekla.

- Mene većina njih zna odavno kao Radinu sestru, tako da sam prijateljski nastrojena prema svima. Što se moćnika tiče, nisam u tom društvu, nisam u tom svetu i ne zamišljam sebe pored moćnika, nego sebe moćnu - poručuje Marija i odgovara da li ima više sreće u ljubavi od poznate sestre.

- Tu smo egal, bilo je kada sam ja imala više, bilo je kada je ona imala više. Nećemo da merimo (smeh).

