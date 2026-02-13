Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović ponovo se našla u centru pažnje. Ovoga puta zbog burne rasprave na društvenoj mreži Iks. Pevačica je obavestila svoje fanove da ni ove godine neće održati koncert na Ušću, jer nije dobila termin, što je izazvalo lavinu komentara, a onda i pravi rat na platformi.

Netrpeljivost ne jenjava

Fanovi Jelene Karleuše su likovali zbog ove informacije.

- Kako ste radili, tu ste gde jeste - glasio je jedan od komentara.

U Cecinu odbranu stala je njena bliska prijateljica, koja nije ostala nema na prozivke.

- Pa kad nemate čemu pametnom da se radujete kod vaših idola, razumem vas - napisala je ona.

Ova poruka dodatno je rasplamsala raspravu, a fanovi JK uzvratili su oštrim rečima, a pale su i uvrede. Situacija je ubrzo eskalirala, a

Ceca je odlučila da se lično uključi i stane u odbranu svoje prijateljice.

- Slobodna žena. Ona bar ne radi mužu iza leđa u njegovoj kući. Prebroj svoje prvo, očisti svoje dvorište, pa tek onda druge komentariši, nesrećo - poručila je pevačica.

Sve gori na mrežama

Međutim, ni tu se rasprava nije zaustavila. Usledile su nove optužbe i prozivke na račun Ražnatovićke, uključujući komentare vezane za njenu prošlost i njenog pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana.

- A ti prvo vrati pare koje si pokrala od prodaje igrača, potom nakit i belu tehniku koju si krala s pokojnim mužem, pa onda marš u zatvor- glasio je komentar.

Dugogodišnja netrpeljivost

Ne popuštaju

Ceca je na to odgovorila kratko:

-Vau, koja nervoza - napisala je uz emotikone koji se smeju.

Ipak, pojedini korisnici počeli su da dele fotografiju s jednog njenog nastupa ismevajući Cecin izgled.

- Da li su morali da joj isprintaju tekst "Čulo bola" da bi mogla da škilji kroz pali kapak- napisao je jedan korisnik mreže.

Pevačica ni ovaj put nije ostala bez odgovora.

- S mojim kapkom je sve u redu, ali s tvojim mozgom očigledno nije - poručila mu je direktno.