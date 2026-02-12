Slušaj vest

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Kako si se sad baš zbližila sa Janjušem kad ga je Maja izabrala za nedelju ljubavi? - glasilo je pitanje.

- Nisam to htela da ističem i da biram njega jer smo se zbližili. Mi se tako sakrijemo, legnemo... Htela sam da izbegnem to i u dogovoru sa Majom sam izabrala Anđela. Ja sam njoj čak predložila i da uzme Asmina. Janjuš i ja smo bliski već mesec dana. Ja sam slaba na njega, napolju sam mu gledala storije i dopisivala se sa njim. Ja to nikad nisam krila, smejala sam se i Luka je znao da sam ja to napravila - pričala je Aneli.

- Ona je meni govorila da je on najveći kockar na svetu i da nikad ne bi bila sa njim i da ona želi porodicu. Ona te je ismejavala jer si kockar koji j*be sve i da ćeš bolesti da joj prebaciš. Ona je mene terala napolju da pravimo dete i terala me je da bude svadba na leto - dodao je Luka.

- On kad je hteo dete ja sam to totalno zaobilazila. Ja sam ovde nakon odnosa sa njim tražila tablete za dan posle. On je potpisao ugovor napolju, kakvo dete? - rekla je Aneli.

- Meni se dopala Anita kad je ušla jer je lepa devojka. Ja sam znao da Janjuš priča istinu kad mi se zakleo. Ona je mene terala u Turskoj da joj završavam drogu, narkomanko jedna - dodao je Luka.

- Samo pišite ovo i samo tužbe - poručila je Aneli.

