Situacija između ljubavnog trougla u kom su Aneli Ahmić i njeni bivši momci Asmin Durdžić i Luka Vujović ne jenjava, te je Aneli u svakodnevnim verbalnim sukobima sa bivšim momcima koji su trenutno dobri prijatelji, a na tu temu i mnoge druge govorila je Sita Ahmić.

- Sve je identično kao i na početku jer Aneli je celu sezonu u izolaciji i to pokazuje njen status u kući koliko je mrze. Luka je lagao da mi nismo dali Noru, već je on bio taj koji je inicirao da se Nora ne da Asminu i sve sam to okačila na Anelin zahtev, jer je on prešao granicu i vidi se u porukama da je on taj koji je to tražio, a ja govorim da ja želim, jer će Asmin da glumi žrtvu i samo zato to radi, jer njega dete ne zanima. Luka me više ne šokira jer je on kad je Aneli ušla prvu noć se kleo u sina Nou, a lažno se kune, jer znamo da laže. Videla sam zadnjih meseci da je brutalan lažov i kad ga uhvatiš čak na delu, on nastavi da laže. Moram istaći jer se mnogo o tome priča, on je bio brižan prema Nori, imao je manire što se tiče dece, ali sada kada vidim sve to je malo naspram ovoga što sada radi – rekla je Sita i istakla da su glasovi i podrška presudni u svemu.

- Neka sujeta jer ne mogu reći da je voleo, jer je nakon dva dana ušao sa Anitom u vezu, a on ne voli ni Aneli, a ni Anitu. Tu je sve ljubomora, korist i fanovi, ali ljudi su se uverili ko je i šta je Luka.

U poslednjem periodu glavna tema je rođendan ćerke Aneli i Asmina koij je zahtevao da njena porodica dovede dete u rijaliti, a Sita je sada otkrila da li će doći do toga.

- Rođendan će se proslaviti u krugu porodici. Kakav Asmin i kakva priča, pa on je napolju bio samo na dva Norina rođendana, a nikada mu nismo zabranili da dođe, ali nije mogao da dođe jer je išao Staniji po pakete u Holandiju. On želi da digne publicitet, sve je gluma. Pre neki dan govori da dete nije njegovo, sve je to marketing. On je jedan monstrum, njega deca ne zanimaju, jer njima deca vrede kao stare čarape. Apsolutno ne dolazi u obzir da se Nora vodi u rijaliti i bruka je da se vodi polemika oko toga, a njemu da vodimo dete na noge koje bi bacio u dom, kao što je i prvog sina tu nema nikakve polemike i razgovora. Kada izađe napolje sve neka rešavaju preko suda, ali znam da on neće ništa pokrenuti, jer njega dete ne zanima – priča Sita, a onda se osvrnula i na komentare porodice Durdžić.

- Oni su svi za posmatranje, opasni su. Prvo pišu jadna noša Nora, a onda napišu “ko zna da li je naše dete“. To su teške šifre i monstrumi. Ništa im nije strašno šta rade, već im je sve u skladu sa životom.

O Asminu i Staniji

Stanija je odlučila da se iz cele priče povuče i javno je ostavila Asmina, što je Sita podržala.

- Pametan potez. Zaštitila je sebe na neki način, jer ovaj bi iznosio bljuvotine i istine i neistine. On od sitnice napravi svoju verziju priče, a tako bi napravio njoj. Pre neki dan je ispričao priču kao da je on Staniju spasao prostitucije, vezano za sajtove za odrasle.

"Brat mi je pomogao da odem na drugi kontinent"

Anelina majka, Grofica, tokom posete za praznike istakla je svojoj ćerki da Sita sa Norom napušta zemlju, što je ona sada i potvrdila.

- Odlazim za dva dana, jer sam tražila ne samo bolji, već i mirniji život. Moja deca su povređena od svega i odlučila sam se na veliki korak. Odlazim na drugi kontinent. Spremna sam, ali u momentima imam tugu, ali ne vidim drugo rešenje. Spremna sam na Anelinu reakciju, ali ona je uvek dobro došla kod mene, kao i moj sin Nerio i unukica Arija – rekla je Sita, a onda se osvrnula i na brata Ajlina.

- Brat mi je pomogao u svemu što se tiče mog odlaska i oko posla. On smatra da je bolje da idem, jer moji najbolje poznaju moju bol i moje psihičko stanje. Da nije bilo njega, ne bih ni pošla. Kakve god priče kružile, naš brat je uvek tu za nas i ginuo je, kao i mi za njega.

